Asesinan a Benazir Bhutto

La ex primera ministra paquistaní y lider opositora, Benazir Bhutto murió hoy en un atentado perpetrado en la ciudad de Rawalpindi, vecina de Islamabad, 71 días después de su vuelta a Pakistán tras poner fin a un exilio de ocho años.



Bhutto falleció en un ataque que dejó al menos 15 y 25 muertos, entre seguidores que habían acudido a uno de sus mítines y policías que la protegían, informaron fuentes oficiales.



El Ministerio paquistaní del Interior confirmó el fallecimiento de Bhutto y dijo que la líder del Partido Popular de Pakistán (PPP) murió a causa de la explosión.



Según el consejero de seguridad de Bhutto, Reham Malik, la líder opositora falleció tras recibir disparos en el cuello poco antes de la explosión, esta última atribuida por la Policía a un terrorista suicida.



Los medios paquistaníes electrónicos informaron que al concluir su intervención, a las 17.30 hora local (12.30 GMT), Bhutto se dirigía a su vehículo cuando dos hombres armados con fusiles "kalashnikov" dispararon contra ella y la alcanzaron en el cuello y la cabeza.



Posteriormente, un suicida hizo estallar cerca del coche de Bhutto la carga explosiva que portaba, de acuerdo con estas versiones.



Bhutto murió cuarenta minutos después de ingresar en el hospital, según los medios locales, aunque aún no hay confirmación oficial de la hora de su fallecimiento.



La líder del PPP, jefa de Gobierno en dos ocasiones durante la década de 1990, había regresado a suelo paquistaní tras ocho años de exilio hace sólo 71 días, el pasado 18 de octubre.



Tres días de duelo nacional

El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, declaró tres días de luto y en un breve mensaje televisado a la nación, Musharraf calificó el fallecimiento de Bhutto de "gran tragedia nacional".



Musharraf, condenó enérgicamente el atentado y convocó una reunión de emergencia de alto nivel para analizar la situación, en la que está presente el primer ministro interino, Mohammadmian Soomro.



El también ex primer ministro Nawaz Sharif se desplazó, al conocer la noticia, al hospital donde había ingresado Bhutto, acordonado por las fuerzas de seguridad.



Sharif calificó el atentado del "incidente más trágico en la Historia de Pakistán".



Condena mundial al asesinato

En tanto la India como Estados Unidos, Rusia y lideres mundiales ya han condenado el ataque contra Bhutto.



El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en un comunicado, se mostró "consternado" por el cruel atentado que ha costado la vida a la líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), a menos de dos semanas de las elecciones previstas en el país.



La Casa Blanca igualmente condenó el asesinato y confirmó que presidente de EE.UU., George W. Bush, realizará una declaración a las 16.00 GMT sobre este crimen.



"Condenamos los actos de violencia que han tenido lugar hoy en Pakistán. El presidente hará hoy una declaración al respecto", agregó Scott Stanzel, uno de los portavoces de la residencia presidencial.



ONU se reúne de emergencia

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará hoy consultas sobre la situación en Pakistán.



La reunión del máximo órgano ejecutivo de la ONU, que está presidido este mes por el embajador italiano Marcello

Spatafora, está prevista para las 12.00 hora local (17.00 GMT), según confirmó la oficina del portavoz del Secretario General Ban Ki-moon.



El consejo no tenía prevista reunión alguna en estos días después de que el pasado viernes aprobara dos resoluciones sobre la República Democrática del Congo y Sierra Leona y analizara la situación en Oriente Medio.



Sarkozy: Respetar próximas elecciones

Por su parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, afirmó que la dirigente paquistaní "ha pagado con su vida su compromiso con sus conciudadanos y la política de su país".



La Presidencia de la República ha hecho pública una carta de Sarkozy a su colega de Pakistán, Pervez Musharraf, en la que condena el "acto odioso" del asesinato.



En su misiva, Sarkozy afirma que el terrorismo "no tiene sitio en el debate democrático y en el combate de las ideas" y, tras recordar que Bhutto era candidata a las elecciones legislativas del 8 de enero, pide que estos comicios "se desarrollen en condiciones de pluralismo, transparencia y seguridad".



"Es indispensable que el pueblo paquistaní se exprese y elija libremente a sus representantes", según el jefe del Estado francés, quien agrega que Francia en particular y la UE en su conjunto defienden la estabilidad y la democracia.



Asimismo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, repudió el asesinato de la ex primera ministra y líder de la oposición paquistaní, al tiempo que expresó sus condolencias a las víctimas del atentado y sus familiares.



"Como presidenta de la República repudio un hecho de esa naturaleza, donde la violencia política puede llegar al asesinato de una líder opositora y de un grupo de personas", afirmó Bachelet al iniciar su intervención en una actividad oficial en una localidad de la región del Maule, a 250 kilómetros al sur de Santiago.



"Queremos enviar como país nuestras condolencias al pueblo pakistaní y, por ciento, a todos quienes están por la democracia en el mundo", añadió la mandataria socialista.



Bachelet destacó que Benazir Bhutto fue una mujer que "durante toda su vida luchó por un Pakistán mejor" y a modo de homenaje, pidió a los asistentes de la actividad "un gran aplauso" para la líder paquistaní y "para todos los que luchan en el mundo por la democracia".



“Una tragedia nacional”

El ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif afirmó que el asesinato de su adversaria política, la líder opositora Benazir Bhutto, constituye "una tragedia para toda la nación".



"Es una tragedia para su partido y para nuestro partido", dijo Sharif, jefe de la Liga Musulamana de Pakistán-Nawaz (PML-N), en declaraciones a la cadena pública británica BBC.

El antiguo mandatario paquistaní denunció también el "grave lapsus de la seguridad" que rodeaba a la víctima, ya que "el Gobierno debería haber garantizado la protección de Benazir Bhutto", líder del Partido Popular de Pakistán (PPP).



"Es una situación muy grave para el país. Tendremos que analizar seriamente la situación en los próximos días", subrayó Sharif.



De cara a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en el país el próximo 8 de enero, el ex primer ministro hizo hincapié en que "nadie debería buscar ningún beneficio" de la trágica muerte de Bhutto.



Principales acontecimientos desde la vuelta de Benazir Bhutto a Pakistán



Estos son los principales acontecimientos registrados en Pakistán desde el regreso de la carismática líder opositora el pasado 18 de octubre:



18 octubre.- Bhutto sale ilesa de un doble atentado contra su caravana, que causa 140 muertos durante una multitudinaria bienvenida de sus seguidores a su regreso a Pakistán tras pasar ocho años en el exilio.



30 octubre.- Seis muertos y 14 heridos en un ataque suicida cerca de la residencia del presidente Pervez Musharraf en Rawalpindi.



3 noviembre.- Musharraf impone el estado de excepción en Pakistán.



20 noviembre.- La Comisión Electoral fija la fecha de las elecciones legislativas para el 8 de enero.



22 noviembre.- Musharraf enmienda la Constitución para dar base legal a la declaración del estado de excepción.

El Tribunal Supremo ratifica la validez de la reelección de Musharraf como presidente.



24 noviembre.- Mueren al menos 35 personas en un doble ataque suicida en Rawalpindi, donde se encuentra el cuartel general del Ejército de Pakistán.



25 noviembre.- El ex primer ministro Nawaz Sharif llega a Pakistán procedente de Arabia Saudí, adonde había sido deportado cuando llegó a Pakistán el 10 de septiembre tras nueve años de exilio.



26 noviembre.- Bhutto y Sharif presentan sus respectivas candidaturas a las elecciones parlamentarias.



28 noviembre.- Musharraf abandona la jefatura de las Fuerzas Armadas. Es sustituido por el general Ashfaq Pervez Kiyani.



29 noviembre.- Musharraf, ya como civil, jura un nuevo mandato presidencial de cinco años y se compromete a poner fin al estado de excepción el 16 de diciembre.



30 noviembre.- Bhutto presenta su manifiesto electoral, aunque se reserva el derecho a sumarse al boicot de otros grupos opositores.



2 diciembre.- Musharraf ordena liberar a los activistas de la oposición detenidos desde la imposición del estado de excepción.



3 diciembre.- La Comisión Electoral rechaza la candidatura de Sharif, horas antes de una crucial reunión de este con Benazir Bhutto para coordinar una estrategia común de oposición a Musharraf.



6 diciembre.- El Ejército paquistaní recupera de manos de los islamistas dos áreas del conflictivo valle norteño de Swat, donde había lanzado una ofensiva a finales de octubre.



8 diciembre.- El ex presidente del Tribunal Supremo Iftikhar Chaudhry, destituido tras la declaración del estado de excepción, rechaza una oferta de Arabia Saudí para exiliarse.

El Ejército paquistaní asegura haber tomado "casi todo" el conflictivo valle norteño de Swat.



9 diciembre.- La Liga Musulmana de Pakistán-N, partido del ex primer ministro Sharif, anuncia su participación en los comicios legislativos.



11 diciembre.- Los talibanes de las áreas tribales del oeste amenazan a los candidatos a las elecciones legislativas.



14 diciembre.- Musharraf asume el control directo del arsenal nuclear de Pakistán con la creación de un comité.



15 diciembre.- Tras poner en marcha nuevas enmiendas constitucionales, Musharraf pone fin al estado de excepción y restablece el orden constitucional.



21 diciembre.- Un atentado suicida en Charsadda contra el ex ministro paquistaní del Interior Aftab Khan Sherpao causa la muerte a 54 personas y heridas a 200 más.



24 diciembre.- Al menos nueve personas mueren y otras 29 resultan heridas en un ataque suicida en el conflictivo valle de Swat, en el norte de Pakistán.