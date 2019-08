Rehenes de FARC serán liberados antes del domingo

BOGOTÁ / AFP



El operativo para recibir a tres rehenes que la guerrilla de las FARC liberará en Colombia debe concluir a más tardar el domingo a las 23H59 GMT, dijo este jueves a la AFP el secretario de prensa de la presidencia colombiana, César Mauricio Velásquez.



El portavoz indicó además que este mismo jueves Bogotá autorizó el ingreso a territorio colombiano de las aeronaves venezolanas que deben recoger a los rehenes liberados por las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



“El operativo (con la autorización de Bogotá al ingreso de las aeronaves) se inició este jueves a las 19H00 locales (00H00 GMT) y tiene como plazo para concluir a las 18H59 locales (23H59 GMT) del domingo 30 de diciembre”, indicó Velásquez. El funcionario precisó que ese plazo fue acordado con el gobierno de Venezuela.



“El gobierno de Venezuela y el de Colombia han acordado el inicio de la hora cero tendiente a la operación humanitaria en el rescate de los secuestrados por parte de las FARC. En ese sentido, el gobierno ha autorizado el ingreso de tres aviones y dos helicópteros venezolanos” a territorio nacional, indicó.



Un cuarto avión que transportaría al ex presidente argentino Néstor Kirchner, integrante de la caravana internacional, también fue autorizado a ingresar a territorio colombiano, añadió Velásquez.



De acuerdo con el plan anunciado el miércoles por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, las aeronaves venezolanas llevarán el emblema de la Cruz Roja Internacional.



Las FARC anunciaron que entregarán a Chávez o a un delegado suyo a la ex congresista Consuelo González y a la ex candidata vicepresidencial Clara Rojas, junto con su hijo de tres años, Emmanuel, nacido en cautiverio y fruto de una relación con uno de sus captores.



Las dos mujeres y el niño serán entregados por los guerrilleros en un punto aún no revelado de las selvas del oriente colombiano.



Un grupo de familiares de los tres rehenes que la guerrilla colombiana de las FARC se dispone a liberar unilateralmente en las próximas horas, viajaron este jueves a Venezuela, constató la AFP en el aeropuerto desde donde partieron en Bogotá.



En la aeronave privada que decoló del aeropuerto militar de Catam, viajaron la madre y el hermano de la ex candidata vicepresidencial Clara Rojas, y las dos hijas de la ex congresista Consuelo González, entre otros pasajeros.





Kirchner llega a Caracas

El ex presidente argentino Néstor Kirchner y el canciller Jorge Taiana llegaron este jueves a Caracas para integrarse a la caravana aérea que a partir del viernes debe viajar a Colombia a recibir a tres rehenes que serán liberados por la guerrilla de las FARC.



Kirchner y Taiana fueron recibidos poco antes de las 20H00 locales (00H30 GMT del viernes) en el aeropuerto de Maiquetía por el vicepresidente de Venezuela, Jorge Rodríguez.



El ex mandatario argentino dijo a la prensa que vino a Venezuela a “respaldar actitudes humanitarias que hacen muy bien a la región”.



Representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Colombia y Venezuela integrarán la caravana que acogerá a los rehenes liberados por las FARC.