Papa inaugura por videoconferencia tres sedes de Scholas en América y África

El papa Francisco inauguró hoy por videoconferencia tres sedes de la fundación pontificia Scholas Occurrentes en Argentina, Colombia y Mozambique, y pidió a los jóvenes "que no se duerman, que no pierdan la capacidad de soñar" y sobre todo que "sueñen despiertos" y "a lo grande".

El papa argentino acudió a la sede de Scholas Occurrentes en el barrio romano de Trastevere hacia las 16.00 y participó en este acto, que duró alrededor de una hora y media.

Inauguró inicialmente la sede de Colombia, en Barranquilla, después la de Villa 31 en Buenos Aires y finalmente la que esta fundación ha abierto en Mozambique.

Lo hizo por videoconferencia y envió un mensaje a los jóvenes de todas partes del mundo.

"Lo que les diría a los jóvenes es que no se duerman, que no pierdan la capacidad de soñar, de soñar dormidos somos capaces todos, (hay que) soñar despiertos, es decir, mirar más allá, saber que un sueño puede anclarse en una realidad", dijo Jorge Bergoglio.

"También les diría (...) que no se dejen robar la esperanza, la capacidad de soñar y la esperanza, porque les va a llevar a donde ustedes quieran", añadió.

Francisco también instó a los jóvenes a que se animen y aseguró que "no hay cosa más triste que un joven de 25 o 30 años jubilado porque no se anima a soñar".

"Sueñen a lo grande y arriesguen con prudencia. Y una ultima sugerencia: ustedes, que nacieron ahora, no se olviden de que el mundo no empezó con ustedes, que la patria no empezó con ustedes, que la historia de esa patria no empezó con ustedes. Miren hacia atrás, a las raíces de sus cuerpos", comentó.

La primera conexión por vídeo fue con Colombia, donde Scholas acaba de abrir una sede en Barranquilla, en la Plaza de la Paz, cerca de la catedral principal.

Al acto en Colombia asistió la ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, quien agradeció al papa Francisco su gesto y valoró que el país quiere "crear ciudadanía, crear paz" y "tener un mejor país a través de la paz".

"Como barraquillera, estoy feliz de que sea en mi cuidad que esto se esté inaugurando", dijo.

Después, el papa pudo inaugurar la sede en el Barrio 31, donde jóvenes argentinos le recibieron con música de una orquesta y con una breve jugada de fútbol, ya que esta organización también promueve la importancia del deporte.

En el acto estuvo presente el exfutbolista argentino Fernando Cavenaghi, que fue delantero en el River Plate, y también el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien declaró que la apertura de esta sede va en línea con los objetivos de Buenos Aires, de convertirse en "una ciudad integrada" en la que "los vecinos tengan todos, vivan donde vivan, los mismos derechos y las mismas oportunidades".

¡Morir de pie!

La última sede que inauguró Francisco fue la de Mozambique.

El papa también conectó con México, donde inauguró el Programa BoxVal, que impulsa en el país esta fundación y que tiene como objetivo fomentar los valores de la superación y el esfuerzo a través del boxeo.

Scholas es una fundación de Derecho Pontificio, presidida por el argentino José María del Corral, nacida de la voluntad del entonces arzobispo Bergoglio en la periferia de Buenos Aires con el objetivo de ofrecer experiencias educativas basadas en la participación y el compromiso personal, según un modelo formativo basado en el encuentro, en el diálogo y en el respeto por la diversidad.