Trabajadores eléctricos de Venezuela llaman a paro nacional este lunes

Los trabajadores eléctricos en Venezuela llamaron a un paro nacional este lunes para rechazar una oferta salarial ofrecida por los entes estatales que manejan de forma exclusiva el sector, informaron hoy medios locales.

A través del diario El Nacional y de las redes sociales han circulado vídeos con declaraciones de dirigentes sindicales que califican de "burla" lo ofrecido por el Gobierno a los empleados del sector, en vista de la severa crisis económica y de la hiperinflación que registra el país.

En uno de estos audiovisuales, un portavoz no identificado hace un llamamiento "con contundencia a toda la Federación Eléctrica (Fetraelec)" y "a todos los trabajadores eléctricos distribuidos en todo el país que se cumpla cabalmente" el llamado "al ausentismo laboral" este lunes.

Los trabajadores ya participaron el lunes pasado en un primer cese de actividades que logró un "90 % de apoyo" según las organizaciones sindicales y que sirvió para denunciar la falta de inversión en este sector y la supuesta corrupción.

Los manifestantes han asegurado que la "contraoferta no cumple las mínimas necesidades" económicas y que se encuentran en "condiciones críticas", entre otras razones por la escasez de alimentos y medicinas en la nación petrolera.

El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, había prometido que el lunes pasado se instalaría una "mesa de discusión del contrato colectivo del sector eléctrico por un salario digno y justo".

Sin embargo, los primeros resultados de estas conversaciones han sido rechazados por los empleados que esperan ir a paro nuevamente para presionar al Ejecutivo.

Motta Domínguez no se ha pronunciado en los últimos días pero la semana pasada instó a dialogar para resolver el conflicto pues, aseguró, las convocatorias de ausentismo laboral "no tienen asidero legal" hasta que no se agoten los mecanismos establecidos en la ley.

"En estos momentos, donde nuestra Amada Patria es atacada por fuerzas imperiales, debemos estar unidos y no crear divisiones y controversias que pueden afectar nuestra estabilidad, soberanía e independencia", expresó el ministro a los trabajadores eléctricos a través de la red social Instagram.

Venezuela vive desde hace una década cortes eléctricos esporádicos que en algunas regiones se han vuelto más frecuentes con el paso del tiempo, y en la mayoría de casos el Gobierno ha culpado a fenómenos atmosféricos, la oposición política y gobiernos extranjeros por todas estas fallas.