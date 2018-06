Disney ofrece operar el canal de noticias Sky News durante 15 años

La estadounidense Disney ha ofrecido operar el canal de noticias británico Sky News durante 15 años si prospera la oferta de 21st Century Fox por el grupo Sky, informó hoy el ministro de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, Matt Hancock.

El Ejecutivo del Reino Unido ha condicionado su aceptación de la oferta de Fox por el 61 % de las acciones de Sky que todavía no posee a que el canal de noticias de ese grupo se venda a otra organización, ante su preocupación por una concentración excesiva en la propiedad de medios de comunicación. Hancock confirmó que ha recibido una propuesta "actualizada" y "mejorada" por parte de Fox, en la que se especifica que Disney se haría cargo de Sky News y no podría venderlo durante 15 años sin el visto bueno del Gobierno británico.

Fox está controlada por el magnate australiano nacionalizado estadounidense Rupert Murdoch, que ya posee en el Reino Unido, a través del grupo News Corp, los diarios The Times, The Sunday Times, The Sun y la emisora de radio TalkSport.

La oferta actualizada de Fox por Sky, que asciende a 11.700 millones de libras (13.300 millones de euros), prevé asimismo que el canal Sky News estará financiada con al menos 100 millones de libras al año (114 millones de euros).

El acuerdo incluiría asimismo un compromiso formal por parte de Disney para preservar la independencia editorial de la cadena de noticias. El plan de Murdoch compite con una oferta paralela de Comcast por Sky, valorada en 22.000 millones de libras (25.000 millones de euros), que ya ha recibido el visto bueno por parte del Gobierno británico.