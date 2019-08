Guatemala pide a Chávez explicaciones por "infortunadas" declaraciones

El gobierno de Guatemala anunció que ha pedido al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, explicaciones sobre sus "infortunadas" declaraciones dadas en Caracas, en las que denunció un supuesto plan para ser asesinado en este país.



El canciller guatemalteco, Gert Rosenthal, dijo a la prensa que ha iniciado consultas con el gobierno venezolano "para que nos expliquen el origen de esas informaciones" porque "es preocupante que un jefe de Gobierno anuncie que sus servicios de Inteligencia captaron esa información".



El pasado miércoles, Chávez dijo que está en "riesgo" su participación en los actos de investidura del presidente electo de Guatemala, Álvaro Colom, en enero próximo, debido a que le llegaron "informaciones muy recientes" sobre un supuesto atentado en su contra en el que sin dar mayores detalles implicó al gobierno de Estados Unidos.



Washington, señaló el mandatario venezolano, "anda conspirando permanentemente no sólo para derrocarme", sino "hasta para matarme"; "ojalá haya capacidad de neutralizar esos planes".



Rosenthal aseguró que se pondrá en comunicación con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "para que me cuente un poco más de lo que hay detrás de esto".



"Nos parece infortunado que se dé a conocer (la denuncia) en una conferencia de prensa y no darnos ningún aviso previo", agregó el Canciller guatemalteco.



Las declaraciones de Chávez fueron dadas en una rueda de prensa donde explicó un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que, en un operativo aéreo de próxima ejecución, sean recogidas en la selva colombiana tres rehenes en poder de ese grupo guerrillero colombiano.



Guatemala, agregó Rosenthal, quiere salirse al paso a las declaraciones de Chávez, "ya sea para asegurarle que no hay riesgo alguno de que nos visite, o si él tiene información de sus servicios de Inteligencia, que la comparta con nuestras autoridades de seguridad".



Chávez fue invitado por Colom para asistir, el próximo 14 de enero, a su investidura como presidente de Guatemala para un período de cuatro (2008-2012), pero aún no ha confirmado su asistencia.