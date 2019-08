Despiden helicópteros de operación de entrega de rehenes de las FARC

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y varios delegados internacionales llegaron hoy al aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira, oeste del país, desde donde partieron las aeronaves que recogerán en Colombia a tres secuestrados por la guerrilla de las FARC.



Chávez, que llegó vestido con uniforme militar a la Base Aérea de Santo Domingo, en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, despidió allí a los dos helicópteros MI-17 que despegaron a las 15.30 hora local (20.00 GMT) con rumbo a la ciudad colombiana de Villavicencio, distante unos 500 kilómetros.



Los dos helicópteros, pintados de blanco y naranja, y con distintivos de la Cruz Roja Internacional, partieron sólo con sus tripulaciones, sin los emisarios presidenciales de siete países que han sido requeridos por Caracas para garantizar la "seguridad y transparencia" de la operación humanitaria.



"Ojalá mañana podamos completar la operación" y activar la fase de búsqueda de la ex candidata a la vicepresidencia colombiana Clara Rojas; su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio, y la ex congresista Consuelo González de Perdomo, agregó el mandatario.



Chávez resaltó que el grupo rebelde aún no ha precisado las "coordenadas" del lugar donde los helicópteros recogerán las dos mujeres y al niño, entre otras razones, porque hay dificultades con las "comunicaciones".



Afirmó que una vez precisadas esas "coordenadas", los emisarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Francia y Suiza viajarán a Villavicencio para abordar los helicópteros e ir en busca de los tres rehenes.



Junto a los emisarios también viajarán el coordinador de la operación humanitaria, el ex ministro venezolano del Interior Ramón Rodríguez Chacín -quien ya ha negociado la liberación de secuestrados venezolanos en Colombia- y el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en representación de Colombia.



Acompañan Kirshner y cineasta Oliver Stone

El ex presidente argentino Néstor Kirchner y el asesor presidencial brasileño Marco Aurelio García, además de los embajadores en Venezuela de Francia y Cuba, Hadelín de la Tour du Pin y Germán Sánchez, respectivamente, son algunos de los emisarios invitados por el gobierno de Chávez.



Entre las personalidades que viajaron hoy a la Base Aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, del aeropuerto de Santo Domingo, estaban también la senadora colombiana Piedad Córdoba, que fue facilitadora del proceso de canje humanitario, y el cineasta estadounidense Oliver Stone.



Hace unos meses Chávez reveló que Stone hará una película sobre el fallido golpe de Estado que lo separó del poder durante algunas horas en abril de 2002.



En sus declaraciones, Chávez pidió "paciencia" a los pueblos de Venezuela y Colombia y a los medios de comunicación de ambos países, al recalcar que aunque todos los esfuerzos están dirigidos a concretar el rescate lo más pronto posible, "estas operaciones siempre tienen sus grados de riesgo".