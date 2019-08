Raúl Castro dice que en Cuba hay “exceso de prohibiciones"

El presidente provisional de Cuba, Raúl Castro, afirmó hoy durante su intervención en la sesión del Parlamento que en Cuba "hay exceso de prohibiciones y medidas legales" y afirmó que la tierra tiene que estar en manos de quienes puedan producir con eficiencia.



Tierra para el más eficiente

"Coincidimos con quienes han alertado sobre el exceso de prohibiciones y medidas legales, que hacen más daño que beneficio", señaló Raúl Castro, al afirmar que "no pocas de ellas han sido superadas por la vida y detrás de cada prohibición incorrecta, búsquese un buen número de ilegalidades".



Raúl Castro afirmó, además, que se ha avanzado en los estudios y "continuará actuándose con toda la rapidez que permitan las circunstancias, para que la tierra y los recursos estén en manos de quienes sean capaces de producir con eficiencia".



Van reformas estructurales

El presidente provisional del país se refirió a esos y otros problemas al dar cuenta de los más de 1,3 millones de planteamientos emitidos en 215.687 debates entre septiembre y octubre en los que participaron cinco millones de ciudadanos para debatir su discurso del 26 de julio pasado, en el que subrayó la necesidad de realizar reformas estructurales.



"El principal y decisivo propósito de este gran esfuerzo ha sido la búsqueda (...) de las mejores soluciones al alcance de las posibilidades económicas del país ", dijo Raúl Castro.



Agregó que "se necesita tiempo para estudiar, organizar y planificar cómo alcanzar los objetivos propuestos, a partir de las prioridades establecidas, con la mayor calidad y eficiencia".



"Todos quisiéramos ir más rápido, pero no siempre es posible", indicó.



Fidel avala a Raúl

El líder cubano, Fidel Castro, convaleciente de una grave enfermedad que le obligó a delegar provisionalmente sus cargos el 31 de julio del año pasado, manifestó su apoyo al discurso del también ministro de las Fuerzas Armadas en un mensaje enviado a los diputados y leído antes del comienzo de la sesión.



"Leí el discurso breve y concreto elaborado por Raúl que me envió previamente. Es necesario seguir marchando sin detenerse un minuto. Levantaré mi mano junto a la de ustedes para apoyarlo", indicó Fidel Castro.



En su intervención, Raúl Castro señaló que la solución a muchas dificultades pasa por "elevar la eficacia de los procesos inversionistas"; que el problema de la doble moneda requiere "estudio profundo" y que Cuba está obligada a "defender la credibilidad (...) ante los acreedores y garantizar los recursos necesarios para las inversiones".



También subrayó la necesidad de "eliminar la nociva tendencia al triunfalismo y la complacencia", de "forjar el consenso para determinar lo más racional y conveniente" en la aplicación de las propuestas de la población y de que los cargos de dirección creen el ambiente para que "los demás se expresen con absoluta libertad".



El presidente interino indicó que no todos los problemas se deben a deficiencias internas y apunto al incremento de los precios de combustibles y el petróleo, así como a los efectos del bloqueo económico que EE.UU. mantiene contra Cuba desde hace 45 años.



"Son enormes los retos que tenemos por delante, pero nadie dude de la firme convicción expresada por nuestro pueblo de que sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de casi medio siglo de revolución", dijo.

Llamó a los "cubanos de hoy y mañana" a hacer cada día más fuerte la revolución y señaló que "sería suicida no actuar así frente a una administración norteamericana que (...) ha arreciado su agresividad contra Cuba".