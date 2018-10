Maduro ningunea a Duque y dice que Uribe gobernará Colombia por Twitter

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ninguneó el martes al presidente electo de Colombia, Iván Duque, y aseguró que será su mentor político, el exmandatario Álvaro Uribe, quien gobernará el país por Twitter.

Maduro, quien participa en La Habana del último día de reunión del 24° Foro de Sao Paulo, aseguró que cuando la izquierda fue mayoría en América Latina y el Caribe, jamás persiguieron a gobiernos de derecha. Incluso, dijo, fundaron la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con el entonces gobernante de Colombia, el derechista Álvaro Uribe.

"El acta de nacimiento de Unasur fue firmado de puño y letra por Álvaro Uribe Vélez, presidente actual de Colombia. ¿Va a presidir Colombia ahora, no? Va a presidir por Twitter. Uribe dirige Colombia, ahora, por Twitter", dijo Maduro.

"No me he aprendido el nombre del presidente electo de Colombia. ¿Cómo se llama? Cuque. No me aprendo el nombre ni me lo aprenderé", insistió Maduro, ante los aplausos de los asistentes al foro que agrupa a los partidos de izquierda de América Latina.

Duque, ahijado político del expresidente Álvaro Uribe, asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. Recientemente, el mandatario electo realizó una visita a Washington donde se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con quien acordó seguir presionando por vía diplomática al gobierno de Maduro.

Tanto Estados Unidos como Colombia desconocen la reelección del mandatario venezolano el pasado 20 de mayo, y pugnan por una transición hacia elecciones libres en ese país.

"El señor presidente electo, dirigido por el Twitter de Álvaro Uribe Vélez. ¿O quién va a gobernar, el Twitter de Álvaro Uribe Vélez, verdad? Veremos, pues", dijo el gobernante venezolano, quien tiene en el derechista Uribe a un férreo opositor y crítico.

En la plenaria del martes participaron también el presidente y el anfitrión cubano, Miguel Díaz-Canel. En el encuentro, el presidente boliviano, Evo Morales, criticó el ingreso de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pues consideró que ese pacto es sinónimo de guerra.