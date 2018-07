El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que no cree que Rusia siga interfiriendo en el sistema político estadounidense, lo que contradice la posición del director de la inteligencia del país, Dan Coats.

Preguntado por una periodista si cree que Rusia sigue intentando injerir en el sistema político estadounidense, Trump respondió: "No".

Esa negativa supone una nueva contradicción respecto a la posición de las agencias de inteligencias del país, dado que Coats afirmó el lunes en un comunicado que, además de interferir en las elecciones presidenciales de EE.UU., Rusia mantiene "esfuerzos aún activos y generalizados para socavar la democracia" estadounidense.

La Casa Blanca y muchos miembros del Congreso estadounidense están preocupados por la posible injerencia rusa en las elecciones legislativas del próximo noviembre en Estados Unidos, y la nueva posición de Trump parece restar peso a esa posibilidad.

"Ningún presidente ha sido más duro que yo con Rusia. Creo que Putin sabe eso mejor que nadie, ciertamente mucho mejor que los medios de comunicación", afirmó también hoy Trump en sus declaraciones a la prensa, durante una reunión con su gabinete.

"(Putin) lo entiende y no le gusta, y no debería gustarle porque nunca ha habido un presidente tan duro con Rusia como yo", agregó.

El mandatario aseguró que le va "muy bien" en su política de presión a Rusia y citó "las sanciones" que ha impuesto su Gobierno a Moscú por distintos motivos.

Este martes, Trump trató de dar marcha atrás a la polémica generada por su conferencia de prensa del lunes en Helsinki, en la que dio más credibilidad a la negativa de Putin sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 que a las conclusiones de la inteligencia de EE.UU.

"Me expresé mal (...) Quise decir que no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás" de la interferencia en los comicios de 2016, afirmó Trump el martes.

No obstante, ese ligero cambio de posición no ha frenado del todo las críticas a su comparecencia del lunes, especialmente dado que Trump dejó la puerta abierta a que "otros" actores pudieran haber interferido en las elecciones que le dieran la victoria.

Trump insistió hoy en que su viaje a Europa, que incluyó también paradas en Bruselas y el Reino Unido, fue "histórico" y que se hicieron "avances increíbles" para lograr "más paz, seguridad y prosperidad" para Estados Unidos y sus aliados.

"Las reuniones con la OTAN, el Reino Unido y Rusia fueron un éxito tremendo", recalcó.