Guardia Costera de Estados Unidos repatría a 28 cubanos interceptados en el mar

La Guardia Costera estadounidense repatrió hoy a 28 inmigrantes cubanos que intentaron llegar ilegalmente al país por mar y que fueron interceptados en una operación en aguas del Estrecho de Florida, informó hoy esa institución.

Los 28 cubanos (20 hombres, 7 mujeres y un niño) viajaban en una embarcación rústica y precaria de 26 pies de largo (8 metros) y fueron interceptados al norte de La Habana, señaló en un comunicado la Guardia Costera.

Todos ellos fueron repatriados hoy a Bahía de Cabañas (Cuba).

"Las políticas de inmigración no han cambiado y exhortamos a las personas a que no se echen al mar en embarcaciones que no son aptas para navegar", dijo el capitán Jason Ryan, del Distrito 7 de la Guardia Costera.

Ryan advirtió del gran peligro que entraña "intentar realizar viajes ilegales en embarcaciones caseras sin la debida navegación o equipo de seguridad".

Desde el primero de octubre de 2017, unos 189 cubanos han intentado llegar "ilegalmente" por mar a territorio estadounidense, comparado con los 1.989 contabilizados en todo el pasado año fiscal, señaló la Guardia Costera.

"Estas estadísticas representan el número total de interceptaciones en el Estrecho de Florida, el Caribe y aguas del Atlántico", explicó la institución.