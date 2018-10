Diputada rusa que votó contra retraso de jubilación rehúsa entregar su escaño

La diputada rusa Natalia Poklónskaya se negó hoy a renunciar a su escaño como le han sugerido sus compañeros del partido oficialista Rusia Unida, después de que no acatara la disciplina del grupo parlamentario y votase en contra del proyecto de ley que eleva la edad de jubilación en Rusia.

"Me eligieron los votantes. La dirección del partido me encomendó una labor que llevo a cabo a conciencia. Por tanto, no", respondió a la prensa la legisladora a la pregunta de si entregaría su acta de diputada.

El jueves pasado, Poklónskaya, exfiscal de Crimea de 38 años, tal y como había adelantado, votó contra el incremento de la edad de jubilación, proyecto de ley que según todas las encuestas es rechazado por nueve de cada diez rusos.

Otros ocho diputados de Rusia Unida no asistieron a la sesión en que se votó en primera lectura la iniciativa, presuntamente para evitar apoyar la impopular modificación, que eleva de 55 a 63 la edad de jubilación para las mujeres y de 60 a 65 la de hombres.

"Es una persona adulta, ella misma debe tomar la decisión", dijo el jefe del grupo parlamentario de Rusia Unida, Serguéi Nevérov, al ser preguntado acerca de si Poklónskaya debía renunciar a su escaño tras su voto disidente.

Poklónskaya saltó a la fama en 2014, cuando siendo funcionaria de la Fiscalía de Crimea se rebeló contra las nuevas autoridades de Kiev y se convirtió en uno de los rostros del movimiento que culminó con la anexión de la península por Rusia, proceso que en Moscú denominan "reunificación".

Conocida por su gran devoción por Nicolás II, el último zar, Poklónskaya fue elegida a la Duma o Cámara de Diputados de Rusia en 2016 por la lista de Rusia Unida.