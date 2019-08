Miles de paquistaníes en funeral de Benazir Bhutto

Lahore, Pakistán / EFE



Miles de paquistaníes dieron ayer el último adiós a la líder opositora Benazir Bhutto, que fue enterrada en el mausoleo de la familia en la localidad de sureña de Naudero, tras su asesinato este jueves, mientras el país vivió disturbios por segundo día.



El féretro con los restos de la líder asesinada fue conducido hasta el interior del mausoleo, cubierto con una bandera de su formación, el Partido Popular de Pakistán (PPP), para recibir las últimas oraciones por su alma en presencia de su marido y sus tres hijos.



El viaje desde la mansión de los Bhutto hasta el mausoleo (unos seis kilómetros), en la aldea de Garhi Khuda Bakhsh, fue presenciado por miles de personas, que cantaron eslóganes de apoyo a su líder muerta.



A lo largo de la ruta polvorienta, muchos seguidores vieron pasar el coche con el féretro sin poder reprimir las lágrimas, mientras otros se golpeaban el pecho en señal de tristeza y algunos intentaban tocar el vehículo para despedirse, según informó la agencia paquistaní APP.



Benazir Bhutto contó en su funeral con la presencia de su marido, Asif Zardari, y sus tres hijos adolescentes, que viajaron a Pakistán desde Dubai al tener noticias de la muerte de su madre, de 54 años.



A la ceremonia también acudió el vicepresidente del PPP, Amin Fahim, cuya formación ha declarado 40 días de luto mientras debate su participación en las próximas elecciones legislativas, previstas para el próximo 8 de enero.





No se posponen elecciones

En una reunión urgente, el Gobierno decidió ayer que no existen planes inmediatos para posponer, por el momento, la fecha electoral, aunque aseguró que dialogará con los partidos políticos para analizar la situación.



El dirigente opositor de la Liga Musulmana-N, Nawaz Sharif, había asegurado este jueves, tras el asesinato de Bhutto que su formación boicoteará los comicios, mientras que los islamistas han pedido que éstos sean retrasados.



Sharif telefoneó al esposo de Bhutto para darle sus condolencias pero no se trasladó a Garhi Khuda Baksh, porque considera que su seguridad no está garantizada por el Gobierno.



A las condolencias de Sharif se sumó también el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, que telefoneó a Asif Zardari para expresarle su pena y anunciarle que ha ordenado una investigación.



Musharraf es ahora el objeto de las iras de los simpatizantes del PPP, que llevan dos días en las calles protestando por el asesinato de Bhutto en unos disturbios que han causado decenas de muertos en la región sureña del Sindh, un bastión del partido.



Sólo en la región del Sindh hay desplegados unos 16,000 miembros de los cuerpos de seguridad, que han recibido órdenes de tirar a matar contra los “pirómanos” que incendien las propiedades públicas.





Más de veinte muertos por violencia

Al menos 23 personas, entre ellas cuatro oficiales de seguridad, han muerto hasta el momento en la ola de violencia que se ha desatado en la provincia paquistaní del Sindh (sur) tras el asesinato este jueves de la líder opositora Benazir Bhutto, según informa la cadena de televisión Dawn Tv.



Los cuerpos de seguridad del Sindh habían recibido por la mañana órdenes de tirar a matar con vistas a controlar las violentas protestas desatadas por el asesinato de Bhutto.



En la capital regional, Karachi, hay desplegados unos 10,000 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, además de otros 6,000 en distintos puntos de la provincia, que sin embargo no han podido impedir incendios provocados por multitudes incontroladas en decenas de establecimientos comerciales. Según Dawn Tv, en todo el país han ardido hasta el momento unas 200 sucursales bancarias, así como trenes, tiendas y sedes de partidos políticos.



Pero la violencia ha sido especialmente apreciable en el Sindh, que es el principal feudo del Partido Popular de Pakistán (PPP), al que pertenecía la ex primera ministra Benazir Bhutto. En reacción, grupos de activistas del PPP atacaron varias sedes de la Liga Musulmana-Q, leal al presidente, Pervez Musharraf, a quien consideran responsable del atentado.



“Nuestra gente está protestando en las calles por este suceso tan triste”, confirmó a EFE un portavoz de la formación, Ghulam Abbas.



A los disturbios causados por los simpatizantes del PPP hay que añadir los nueve muertos registrados en una explosión en el conflictivo valle norteño de Swat, durante un mitin del partido de Musharraf.