Niegan asilo político en Austria a homosexual por postura "demasiado de chica"

Las autoridades austríacas han rechazado la solicitud de asilo de un refugiado iraquí por considerar que sus maneras son "demasiado de chica" y "no auténticas", informa hoy la agencia austríaca APA.

El caso se da a conocer poco después de desatarse un escándalo por otra negativa oficial a conceder asilo a un refugiado homosexual en base a una estimación de su apariencia y forma de actuar claramente determinada por estereotipos.

Los funcionarios de la Oficina Federal de Extranjería y Asilo (BFA) de Austria que interrogaron a Firas, de 27, años, consideraron que el demandante de asilo tenía un "comportamiento de niña excesivo", según el documento al que tuvo acceso el diario vienés Kurier.

Por eso, los agentes concluyeron que su homosexualidad "no es auténtica" ni "creíble".

Según el rotativo, Firas huyó en 2015 de Irak y solicitó asilo en Austria. Dice ser homosexual desde los 16 años y recuerda que ese hecho, que tuvo que esconder incluso de su familia, es un motivo por el que puede ser asesinado en su país.

Si para algunos funcionarios ser "demasiado" afeminado es prueba de que el refugiado miente, y razón suficiente para rechazar su solicitud, otros hacen lo mismo si la apariencia de la persona les resulta demasiado masculina.

Lea: Parlamento cubano aborda el matrimonio igualitario en su nueva constitución

Lea: Ejecutado en EE.UU. el asesino de un homosexual al que sedujo para robarle

"La manera de caminar de usted, su actitud y su forma de vestir no dejan entrever en absoluto que usted pueda ser homosexual. Al no serlo, usted no tiene nada que temer si regresa a Afganistán", argumentó un agente austríaco en un documento a un joven afgano.

Hace pocos días, las detalladas descripciones del aspecto "no suficientemente gay" del afgano de 18 años que llegó solo a Austria cuando era menor de edad, causaron sorpresa y titulares irónicos tanto en la prensa austríaca como en la alemana.

Entre los "indicios" aducidos estaban que el joven había tenido peleas con otros chicos, es decir, que "tiene un potencial de agresión que no cabe esperar en un homosexual".

También: Presidente Alvarado pide perdón a población LGBTI por años de discriminación

El funcionario responsable de la decisión contra el afgano fue cesado en el cargo.

En ambos casos las respectivas decisiones no son firmes.

El joven afgano ha recurrido la sentencia y el iraquí hará lo mismo, según el Kurier.

"¿Cuán 'gay' debería uno comportarse como solicitante de asilo homosexual en el interrogatorio con los funcionarios de la BFA)? ¿Cómo te vistes, qué postura y qué modo de andar se adapta a un homosexual?", pregunta el diario.