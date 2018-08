Otro tiroteo masivo enluta a Florida, ¿un tiro por la culata para políticos pro-armas?

Como un mal sueño recurrente, Florida sumó el domingo otro tiroteo masivo a su lista de tragedias y la sociedad estadounidense debatió una vez más la tenencia de armas. Pero, ahora, los jóvenes del movimiento antiarmas prometen patear el tablero en las elecciones de noviembre.

El domingo, un joven de 24 años abrió fuego durante el torneo de videojuegos "Madden NFL 19" en un centro comercial en Jacksonville, al noreste de Florida. Mató a dos personas e hirió de bala a otras nueve antes de suicidarse.

Múltiples víctimas mortales en un tiroteo en un centro comercial de Florida

En 2016, 49 personas murieron en Orlando. En 2017, cinco fallecieron en Fort Lauderdale. En febrero de este año, 17 perdieron la vida en una escuela en Parkland, al norte de Miami.

Pero si se cuentan los tiroteos masivos donde más de cuatro personas recibieron impactos de bala, desde el incidente de Orlando han ocurrido otros 61 ataques sólo en Florida, según Gun Violence Archive.

"Tenemos que cambiar. Realmente tenemos que detenernos y decirnos: algo está mal", dijo el domingo a periodistas el gobernador Rick Scott.

Scott, republicano, nunca había chocado contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), el poderoso lobby que defiende el libre porte de armas. Pero eso cambió tras el tiroteo en Parkland, cuando implementó medidas antipáticas para los pro-armas.

Un muerto en un tiroteo tras un partido escolar de fútbol americano en Estados Unidos

Aumentó de 18 a 21 la edad mínima para comprar armas y prohibió los cargadores de alta velocidad.

Aunque estas medidas fueron consideradas mediocres por activistas anti-armas, marcaron un cambio de paradigma en uno de los estados más permisivos en la materia.

Los impulsores de este cambio fueron los sobrevivientes del tiroteo en Parkland, que iniciaron la campaña nacional "Marcha por nuestras vidas".

Desde el comienzo del verano boreal, estos activistas viajan por todo el país incentivando a los jóvenes a registrarse para votar el 6 de noviembre, cuando se elegirán gobernadores y legisladores al Congreso.

Policía de Chicago confirma 12 muertos y 71 heridos por disparos en 3 días

"Sabremos que no habrá un cambio hasta que lo exijamos en noviembre y después", escribió David Hogg, uno de los jóvenes sobrevivientes de Parkland, poco después del tiroteo en Jacksonville.

Luego Rebecca Heimbrock, una estudiante de Maryland de 15 años, convocó a una manifestación este martes frente a las oficinas de los legisladores en Washington que reciben fondos de la NRA.

"Creo que este movimiento será efectivo al llevar a la gente a las mesas de votación y creo que los adultos nos están escuchando", dijo Heimbrock a la AFP.

No obstante, la adolescente se dijo "preocupada" porque se ha hablado tanto de una avalancha de votos demócratas (más proclives al control de armas) que se espera para noviembre, que teme que los votantes "no vayan a las urnas porque piensan que sus votos no importarán".

Votos contra las armas

El tiroteo en Jacksonville renovó el debate, pero está aún por verse si la indignación se traducirá en más votos para los políticos anti-armas.

Michael McDonald, profesor asociado de ciencias políticas de la Universidad de Florida y especialista en elecciones, es cauto respecto a las cifras, pero sí prevé una mayor afluencia de votos jóvenes motivados por el movimiento antiarmas.

"Es temprano para saber", dijo a la AFP. "Pero hay muchos indicios de que tendremos una elección con alta participación".

Una de las razones, explicó, es que "hay mucho interés en votar" debido al clima político actual.

Esta mayor participación vendrá, principalmente, de los jóvenes. Y "el tema del control de armas, indudablemente, motivará a algunos votantes".

Tres muertos y siete heridos en un tiroteo en Nueva Orleans

Usando el 14 de febrero -fecha del tiroteo en Parkland- como referencia, un estudio de la firma de análisis de datos TargetSmart halló que la cifra de jóvenes de 18 a 29 años que se registraron para votar en 39 estados del país aumentó 2,16%, respecto al mismo periodo inmediatamente anterior a la masacre.

Más específicamente, el estudio de julio mostró que en Pensilvania el registro de jóvenes votantes aumentó 16 puntos porcentuales, en Arizona 8,2 y en Florida 8.

"Con el crecimiento de los 'millenials' y el aumento de las residencias urbanas en nuestro estado (Florida), hay un creciente electorado compuesto por gente que quiere leyes racionales sobre las armas", dijo el exlegislador demócrata Rod Smith al diario Politico Florida.

"Estas tragedias de la última década, o las más recientes, no pueden ser ignoradas".