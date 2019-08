Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

28 Diciembre 2007 |

8:38 p.m. |

Aplazada audiencia de acusados en el “caso del maletín”



Miami / EFE

La audiencia de los cuatro acusados, tres venezolanos y un uruguayo, de actuar y conspirar en Estados Unidos en el denominado “caso del maletín” ha sido aplazada hasta el 7 de enero, informaron ayer fuentes judiciales.



Uno de los acusados, Franklin Durán, de 40 años, se declaró inocente y optó por comparecer en un juicio para afrontar las acusaciones de un gran jurado.



Hillary Clinton pide pesquisa internacional por muerte de Bhutto

DES MOINES, EU / AFP

La senadora estadounidense Hillary Clinton pidió el viernes una pesquisa internacional independiente sobre la muerte en un atentado de la ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto, y acusó al gobierno de Pakistán de falta de credibilidad.



La muerte de la líder opositora, de 54 años, en un atentado suicida en Pakistán, irrumpió en la campaña electoral estadounidense a menos de una semana de que comiencen en Iowa las primarias para designar a los candidatos presidenciales demócrata y republicano.



Acusan a pareja de asesinar a seis miembros de su familia en EU

LOS ÁNGELES / AFP

Una mujer y su novio fueron acusados de seis asesinatos el viernes por la brutal matanza la víspera de Navidad de miembros de su familia en una región remota del estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, indicaron fiscales.



Michele Anderson y Joseph McEnroe, ambos de 29 años, fueron acusados de asesinar a tres generaciones de la familia Anderson, incluyendo los padres, el hermano, la cuñada y los sobrinos de seis y tres años de la detenida, en una casa rural en Carnation, 34 km al este de Seattle.



Justicia chilena confirma condenas a catorce ex agentes de Pinochet

SANTIAGO / AFP

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este viernes las condenas contra 14 ex agentes del fallecido dictador Augusto Pinochet por los homicidios de cuatro profesionales, entre ellos el periodista José Carrasco, informó el tribunal.



El tribunal ratificó de esa manera las condenas de entre 5 y 18 años de presidio emitidas en diciembre de 2006 por el juez Haroldo Brito. El ex mayor del Ejército Alvaro Corbalán fue condenado a 18 años, por la autoría del asesinato cometido el 8 de septiembre de 1986. Corbalán fue jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta del régimen militar.



Asesinato de Bhutto incrementó las tensiones en los mercados

NUEVA YORK / AFP

El asesinato de la ex primera ministra de Pakistán y líder opositora Benazir Bhutto el jueves en las afueras de Islamabad, crispó aún más a los mercados mundiales ya frágiles por la crisis financiera e impulsó al oro y al petróleo al alza.



Pakistán entra en un nuevo periodo de tensiones y turbulencias, como mostró el nuevo atentado con bomba del viernes, que mató a al menos cuatro personas. Los mercados bursátiles mundiales acusaron el golpe.



Viajan hacia Francia los seis franceses detenidos en el Chad

Yamena / EFE

Los seis franceses que estaban detenidos en el Chad desde octubre pasado y condenados a ocho años de trabajos forzados por el rapto de 103 niños, fueron repatriados ayer.



La aeronave de la compañía Toumai Air Tchad despegó del aeropuerto internacional de Yamena hacia las 14.00 hora local (13.00 GMT).



Parlamento nepalí reforma Constitución y proclama República

Katmandú / EFE

El Parlamento nepalí votó ayer a favor de enmendar la Constitución, abolir la Monarquía y convertir el país en una República federal, según informó la televisión estatal Nepal Tv. La votación se produjo tras un acuerdo alcanzado este domingo por los principales partidos políticos para introducir en la Constitución la frase “Nepal será una república federal democrática”.



Rusia entrega a Irán segunda partida de combustible nuclear

Moscú / EFE

Rusia entregó ayer a Irán la segunda partida de combustible nuclear con destino a la central de Bushehr, informó hoy a EFE, Irina Yesípova, portavoz de Atomstroyexport, la empresa rusa que construye la planta a orillas del golfo Pérsico. “El combustible ya está en las instalaciones de Bushehr bajo el control de inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)”, aseguró Yesípova.



México registra superávit en finanzas públicas

MÉXICO / AFP

México registró entre enero y noviembre un superávit en sus finanzas públicas de 192.100 millones de pesos (17.447 millones de dólares), monto superior al registrado en el mismo período de 2006 en 33.600 millones de pesos (3.051 millones de dólares), informó el viernes la secretaría de Hacienda.



Los ingresos presupuestarios del sector público fueron de 2,2 billones de pesos (199.000 millones de dólares), cifra 4,6% superior en términos reales a la registrada en el mismo período del año anterior.