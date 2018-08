Gobernador argentino Juan Manuel Urtubey pide admitir la crisis y replantear metas

El gobernador de la provincia argentina de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los principales referentes del peronismo opositor, reclamó hoy admitir la "crisis" que vive Argentina, establecer cómo va a cumplir ciertas metas y orientarse hacia un modelo desarrollista.

"Primero hay que asumir la crisis en la que estamos porque, si no asumimos la crisis, empezamos mal. Una vez asumido el problema, Argentina tiene que diseñar un modelo que entienda que la política cambiaria no es la única política económica", dijo Urtubey.

En una rueda de prensa en Buenos Aires, el gobernador planteó que se necesita "una Argentina desarrollista, que acomode las variables macroeconómicas a una idea de desarrollo y no que trate de ver qué hace desde la lógica monetarista".

En una nueva jornada marcada por la fuerte depreciación del peso argentino, Urtubey sostuvo que la situación que atraviesa el país es "consecuencia" de "no generar previsibilidad y confianza".

"Argentina no ha podido generar la confianza necesaria y la incertidumbre genera este tipo de cosas. Hay que ya parar la pelota y dar certidumbre: Argentina debe plantear cómo va a cumplir las metas establecidas a corto plazo, para los próximos 16 meses", afirmó.

Estas metas, precisó, son las referidas al cumplimiento de las obligaciones financieras, a las de reducción del déficit fiscal y las que atañen a indicadores macroeconómicos, como la inflación.

"Un país que tiene la fragilidad de Argentina tiene un nivel de volatilidad en términos de política monetaria y cambiaria ilimitada", advirtió el gobernador, que administra una de las provincias más ricas del norte del país y que afirmó que este año su provincia cerrará con cuentas equilibradas.

Urtubey, un abogado de 48 años que desde 2007 gobierna su provincia, sostuvo que "puede haber operaciones desestabilizadoras en cualquier lugar del mundo", pero éstas no tienen efecto "si un país tiene blindadas, en términos de confianza, las distintas variables de la economía".

"El grave problema es que claramente no hay confianza. Si no tenemos un mínimo grado de certezas, es imposible sostener lo que está pasando", insistió en la rueda de prensa, organizada por Infociudadana y la Fundación Konrad Adenauer.

Ante la crisis, el mandatario provincial, un peronista moderado y que suena como potencial candidato para las presidenciales de 2019, pidió "actuar en vez de seguir buscando de quién es la culpa de lo que pasa".

"El Gobierno tiene que llevar tranquilidad a los mercados diciéndoles cómo despejamos el fantasma del default (cese de pagos), cómo vamos a seguir adelante en términos de las distintas variables macroeconómicas, en las que hasta ahora no hay ninguna certeza", afirmó.

"A pesar de la enorme crisis que tenemos hoy, yo soy optimista porque las metas en términos del compromiso financiero son cumplibles. Lo que me parece que no genera confianza es que el Gobierno no pudo ofrecer, en términos de su plan económico, alguna certeza", añadió.

Respecto al peronismo, el principal núcleo de oposición hoy en Argentina, Urtubey reconoció que el espacio atraviesa una crisis y tiene muchos sectores diferentes. En este sentido, abogó por un peronismo que practique una "oposición responsable" que "ayude al Gobierno para morigerar el impacto de esta crisis".