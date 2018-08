Trump confirma su postura de línea dura con Canadá sobre el TLCAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el viernes su línea dura ante Canadá en las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en comentarios a la agencia Bloomberg que no estaban destinados a hacerse públicos.

"Guau, hice los COMENTARIOS FUERA DE GRABACIÓN a Bloomberg con respecto a Canadá, y este poderoso acuerdo fue violado. Oh, bueno, solo más reportes deshonestos. Estoy acostumbrado a eso. ¡Al menos Canadá sabe qué pienso!", escribió en Twitter el mandatario.

Canadá recalca que "aún" no ha alcanzado un acuerdo comercial con EE.UU.

Según el diario canadiense The Toronto Star, que publicó este viernes las afirmaciones fuera de micrófono del presidente, éste dijo a Bloomberg que no estaba asumiendo ningún compromiso en las conversaciones con Canadá, pero no podía decirlo públicamente porque "sería tan insultante que no podrán llegar a un acuerdo".

"No puedo matar a esta gente", señaló en alusión al gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, según fuentes citadas por The Star.

Un posible acuerdo con Canadá será "solo en nuestros términos", aseveró Trump, según el reporte.

Canadá destaca "buena voluntad" con EEUU en cuenta atrás sobre nuevo TLCAN

Tras conocerse el tuit de Trump, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, que encabeza el equipo negociador, citó a una conferencia de prensa en la embajada en Washington para las 16H30 (20H30 GMT).

En la mañana, al reunirse por cuarto día con el representante de comercio de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, para intentar salvar las diferencias entre ambos países, Freeland se mostró menos optimista que la víspera sobre el éxito de las conversaciones.

"Estamos buscando un buen acuerdo, no cualquier acuerdo, y solo aceptaremos un acuerdo que sea bueno para Canadá", dijo a periodistas.

"No estamos ahí todavía", añadió.

EE. UU. y México alcanzan un acuerdo en medio de negociaciones del TLCAN

Desde Canadá, Trudeau había señalado su confianza en que "es muy posible obtener un acuerdo que funcione para todos", pero reiteró su convicción de que "ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo".

Los dos países han debatido contra el reloj desde el martes en Washington para acordar una reformulación del TLCAN, con México a la espera de una reunión que permita cerrar un trato trilateral, y en medio de reiteradas amenazas de Trump de dejar a Canadá al margen.

La presión para terminar las negociaciones se hizo latente el lunes, cuando al anunciarse un acuerdo preliminar de Estados Unidos con México, Lighthizer dijo que tenía previsto notificar este viernes al Congreso de la intención del gobierno de Trump de firmar un nuevo acuerdo de libre comercio.