Gobierno de Colombia pide explicación a FARC por paradero de tres exjefes rebeldes

El gobierno de Colombia exigió este lunes a la exguerrilla FARC que aclare si tres de sus líderes todavía están dentro del proceso de paz, tras la falta de pistas sobre su paradero.

Luego de semanas de especulaciones sobre el rumbo que habrían tomado Iván Márquez, el número dos de la exorganización armada, Hernán Velásquez, conocido como El Paisa, y Henry Castellanos (Romaña), el presidente colombiano, Iván Duque, pidió a la FARC que defina "el estatus" de los tres excomandantes rebeldes.

"¿Están dentro del proceso de desmovilización, desarme, reinserción y no repetición, o no están? El partido tiene que decir si los señores están dentro de esa organización o no", sostuvo Duque en entrevista con Caracol Radio.

El mandatario, quien llegó al poder el 7 de agosto con la promesa de modificar algunos puntos del acuerdo de paz con la antigua guerrilla, juzgó como "grave la incertidumbre" que rodea la situación de Márquez y sus dos compañeros.

Líder del equipo que negoció el desarme y transformación en partido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Márquez renunció al escaño como senador que le reservaba el acuerdo de paz.

El dirigente anunció su decisión cuatro días antes de que se instalara el nuevo Congreso el 20 de julio, alegando la "desfiguración" del pacto de paz firmado a finales de 2016 y la captura con fines de extradición del también exguerrillero Jesús Santrich, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Desde entonces su paradero es un misterio, al igual que el de El Paisa y más recientemente el de Romaña.

Sus casos dejaron al descubierto las divisiones dentro del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que celebró su segundo pleno el fin de semana.

Al mismo tiempo han suscitado temores sobre el posible regreso a las armas de los tres exguerrilleros, y su eventual incorporación a las disidencias que se marginaron de los compromisos de paz.

Duque aseguró que Márquez, Romaña y El Paisa dejaron el esquema de seguridad que les asignó el Estado.

"Lo que no puede suceder es que ellos se liberen de los esquemas y estén en un lugar indefinido del territorio nacional, o de Venezuela", sugirió el mandatario.

En ese sentido, advirtió que la fuerza pública los detendrá en caso de que "estén cometiendo actos criminales" y perderán los beneficios jurídicos del acuerdo de paz.

De su lado, la FARC ha admitido que desconoce dónde están los tres líderes, aunque la senadora de ese partido, Victoria Sandino, dijo que "algunos compañeros" no participaron de la reunión del fin de semana por "falta de garantía en materia de seguridad".

Seguimos "invitando a nuestros compañeros a que no se aparten de ese propósito que firmamos", declaró Sandino a la radio.