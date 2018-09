Diputado preso por atentado a Maduro está aislado, denuncian familiares

El diputado venezolano Juan Requesens, detenido hace un mes por su presunta implicación en el atentado con explosivos del cual salió ileso el presidente Nicolás Maduro, está aislado y se desconoce "su estado físico y psicológico", según denunciaron hoy sus familiares y defensores.



"No sabemos cuál es el estado físico y psicológico de Juan, yo necesito saber de mi hijo y como médico solicito una evaluación, con mis médicos de confianza", dijo a periodistas Juan Guillermo Requesens, padre del legislador detenido.

"Exigimos la libertad plena de Juan", añadió.



Requesens, acusado de delitos como "homicidio intencional calificado en grado de frustración", "terrorismo", y "traición a la patria", fue sorprendido en su residencia la noche del 7 de agosto por funcionarios de inteligencia que se lo llevaron detenido junto a su hermana Rafaela, que fue puesta en libertad unas dos horas después.





Tres días después de la detención del legislador, el Gobierno difundió un video en el que se veía a Requesens, sentado frente a una cámara, asumiendo que formó parte en la organización del atentado, pero que actuó sin saber de qué se trataba, atendiendo a una solicitud del expresidente del Parlamento Julio Borges.

A estos dos diputados la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, un órgano integrado solo por afectos al chavismo gobernante y que no reconocen la oposición y varios gobiernos del mundo, les levantó el fuero parlamentario.



Hoy, el padre de Requesens insistió en que esta acción no tiene validez, y alertó que el Gobierno de Maduro ha derribado el estado de derecho en el país.



"Su lucha es por la salida democrática y constitucional de esto", afirmó Requesens padre en alusión al trabajo que ha hecho su hijo en contra del Gobierno de Maduro.

En tanto que la madre del diputado, Paula Martínez, manifestó estar preocupada puesto que no sabe si el diputado está cumpliendo el régimen alimenticio especial que precisa.



Martínez reiteró que las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde se encuentra recluido su hijo, solo le recogen los alimentos que diariamente le lleva, pero no le aceptan medicamentos.





"Tengo mucha fe de que la comida le está llegando", indicó Martínez, tras recordar que el parlamentario necesita cumplir una dieta particular debido a una cirugía bariátrica a la que se sometió hace algunos meses, y no sabe si está siendo bien atendido en este sentido.



Los jefes de esos calabozos le han reiterado que no puede pasar a ver a su hijo, de 29 años, porque este no ha cumplido el tiempo "necesario" para adaptarse.

"Mi hijo es inocente (...) Pido verlo para saber cómo está, cómo se siente", señaló.



Los familiares del diputado preso declararon en un acto en el que se pintó un mural para remarcar el mes que tiene detenido y con denegación de justicia, según dicen.



El mural fue pintado en una concurrida avenida del este de Caracas en la urbanización Las Mercedes, en el capitalino municipio de Baruta -que controla la oposición- cerca del mediodía, hora local (16.00 GMT).



Menos de dos horas después, ya había sido tapado por órdenes del Gobierno, denunció Rafaela Requesens, hermana del diputado.



"¿A esto le llama Nicolás Maduro y su régimen 'libertad de expresión'? ¿Crees que tapando un mural podrás tapar la verdad? ¿Crees que podrás ocultar que eres un dictador?", preguntó en Twitter Rafaela Requesens.



"Sepan todos los que están en Miraflores (que) no voy a descansar hasta conquistar la libertad de mi Hermano, de todos los presos políticos y Venezuela (...). Nicolás Maduro, no podrás tapar la verdad, el mundo entero sabe del secuestro de mi hermano", añadió.



Juan Requesens fue una de las caras más visibles durante las protestas violentas que sacudieron el país en 2017, que se saldaron con más de 100 muertos, un hecho por el que, de acuerdo con sus familiares, se le persigue.



Esta misma jornada, Maduro recordó el atentado que sufrió en medio de un acto con militares en Caracas, y señaló que salió ileso porque está "protegido por las oraciones del pueblo".