Presidente Duque llega a Panamá en medio disputa comercial con Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, se reúne este lunes en Panamá con su homólogo Juan Carlos Varela, en medio del reclamo de sanciones por parte de empresarios por un conflicto de comercio bilateral y de reproches por el aumento de producción de droga en el país sudamericano.

"Me complace que esta es mi primera visita oficial y la hago a este país que queremos tanto. Panamá no solamente es una gran socio comercial de Colombia, si no que tenemos unos lazos que todos los días queremos seguir estrechando", dijo Duque a su llegada a Panamá al canal estatal SerTV.

"Tenemos una agenda muy importante de cooperación en materia de seguridad", además de turismo e inversión, añadió el presidente colombiano.

Varela y Duque "tratarán durante su encuentro sobre temas comerciales, fiscales, promoción de inversiones y acciones para la lucha contra el narcotráfico", confirmó por su parte este lunes a la AFP, la directora de Comunicación de la cancillería panameña, Mónica De León.

Sin embargo, Duque llega a Panamá en momentos en que ambos países mantienen una disputa comercial ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), y en medio de reclamos por parte de los empresarios panameños para que se apliquen medidas de retorsión contra Colombia.

La polémica surgió en 2013, cuando Bogotá impuso un arancel del 10% a productos textiles, prendas de vestir y calzados provenientes de la Zona Libre (franca) de Colón, en el Caribe panameño.

La mayoría de los productos gravados por Colombia proceden de países como China y son reexportados a través de esa zona franca, que tuvo cuantiosas pérdidas por la caída de sus ventas.

Panamá denunció entonces a Colombia ante la OMC y contraatacó aumentando impuestos a productos que tradicionalmente vienen del país vecino, como las flores o el carbón.

La OMC le dio la razón a Panamá, pero Colombia decidió recurrir al considerar que la decisión "entorpece la cruzada para atacar el contrabando y el comercio ilícito".

Bogotá eliminó finalmente el arancel, pero en noviembre de 2016 impuso otras medidas, que según Colombia, cumplen con el fallo de la OMC. Panamá consideró lo contrario y exigió entonces sanciones comerciales a Colombia por 210 millones de dólares.

"Sin duda el tema de la disputa comercial con Colombia tiene que estar en la agenda que se vaya a discutir y debe ser además un tema prioritario", dijo a la AFP el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa.

Oportunidad de "enmendar"

La semana pasada los empresarios de la Zona Libre de Colón emitieron un comunicado donde piden a Varela que "por última vez" exponga "de manera fuerte y determinante la posición panameña" ante Duque.

De no obtener una "respuesta favorable", los empresarios panameños exigieron "iniciar, cuanto antes, la aplicación de medidas de retorsión efectivas".

"Se le debe dar la oportunidad al presidente Duque de que enmiende las acciones que tuvo el presidente anterior (Juan Manuel Santos), sin embargo creo que Panamá debe considerar un tiempo perentorio", dijo Sousa.

Pero si Colombia no retira sus medidas "discriminatorias" Panamá "debiera aplicar algunas medidas de retorsión contundentes que llevaran de alguna manera a Colombia a cumplir o a pensar seriamente en cumplir los fallos de la OMC", añadió Sousa.

La disputa ha llevado a Varela a subir el tono contra Colombia en el tema de cooperación de lucha contra el narcotráfico.

El mandatario panameño achaca el aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Panamá al aumento del cultivo de cocaína en Colombia.

"Nosotros somos un país que no exportamos problemas", ha llegado a decir.

Panamá lleva dos años batiendo récords de incautación de drogas; más de 70 toneladas en 2016 y unas 84 en 2017.

Según Naciones Unidas, los narcocultivos se dispararon en Colombia entre 2014 y 2016 de 69,000 a 146,000 hectáreas, lo que ha propiciado que la producción haya pasado de 442 a 866 toneladas de alcaloide.