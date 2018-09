El portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudeina, calificó hoy de "ignorantes" los comentarios de Jared Kushner, consejero y yerno del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre que la política estadounidense con respecto a los palestinos aumenta las posibilidades de paz.

"La paz solo vendrá a través de una solución de dos Estados, incluyendo a Jerusalén Este como capital del Estado de Palestina, de acuerdo con las resoluciones internacionales legítimas y las decisiones de la Liga Árabe", dijo el portavoz, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Rudeina agregó que las palabras de Kushner "reflejan ignorancia sobre la realidad del conflicto" (israelo-palestino).

Kushner afirmó en una entrevista publicada ayer por The New York Times que las medidas tomadas por la Administración Trump sobre los palestinos no solo no han disminuido las posibilidades de alcanzar la paz, sino que las han aumentado.

Asimismo, manifestó que las decisiones de la Casa Blanca eliminan "falsas realidades" relacionadas con el proceso de paz de Oriente Próximo que "la gente venera, y yo pienso que deben ser modificadas".

En diciembre de 2017, Trump reconoció Jerusalén como la capital de Israel y en mayo de este año trasladó allí desde Tel Aviv la embajada de EEUU desafiando el consenso internacional y las aspiraciones palestinas a un Estado con su capital en la parte oriental de la ciudad, que Israel ocupó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y se anexionó unilateralmente en 1980.

En las últimas semanas, además, EEUU ha cortado todas sus contribuciones a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), dedujo más de 200 millones de dólares a proyectos en Cisjordania y Gaza y ordenó la clausura de la representación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington.

Desde diciembre, el liderazgo palestino declaró que EEUU no es un mediador neutral y exige un mecanismo multilateral para reactivar el proceso de paz.

Israel, en cambio, reitera que solo cooperará en un proceso de paz mediado por EEUU y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró el cierre de la misión diplomática palestina en Washington.

Desde hace meses, el Gobierno estadounidense dice que va a presentar un plan de paz, que el presidente palestino, Mahmud Abás, ha afirmado que rechazará.

Sin embargo, el presidente palestino también dijo el pasado mes de abril en una reunión del Comité Central de su partido, Al Fatah, que escuchará una propuesta de EEUU si Trump reconoce Jerusalén Este como capital de Palestina y respalda la solución de los dos Estados.