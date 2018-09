El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, inició hoy en el occidental estado de Nayarit su gira de agradecimiento, donde reconoció que la situación económica del país lo obligará a cumplir sus promesas de campaña "hasta donde alcance el presupuesto".

"Por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en la que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandado", dijo en la capital de Nayarit, Tepic, ciudad en la que arrancó la gira que lo llevará a todos los estados de México.

López Obrador añadió que la base de su programa de Gobierno, que comenzará con la toma de posesión el 1 de diciembre, serán las promesas que hizo durante su campaña presidencial.

Lea además: México celebra su independencia con expectativa de una nueva "transformación"

"Ese es el piso y de ahí para arriba, hasta donde nos alcance el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo y que se va a manejar con honradez", recalcó ante unas 5.500 personas que se reunieron en un parque popular de Tepic.

El próximo mandatario pretende recorrer las principales plazas del país para dar las gracias a quienes votaron por él y reiterar los compromisos que hizo como candidato presidencial por la coalición "Juntos haremos historia".

El tabasqueño anunció que por primera vez estará acompañado de 20 hombres y mujeres encargados de su seguridad, tras rechazar la custodia de los miembros del Estado Mayor presidencial, que serán incorporados a la Secretaría de la Defensa.

También: Niños dedican serenata a López Obrador para que vele por sus derechos

"Voy a estar apoyado por 20 profesionales, 10 mujeres y 10 hombres que son los que van a formar parte de la ayudantía de la Presidencia", adelantó el presidente electo, y pidió a los mexicanos cuidarlo con "mucha disposición al orden" y con "organización".

Acompañado por Mario Delgado, coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso de la Unión, López Obrador reiteró su intención de no aumentar impuestos, ni el precio de la gasolina o de la energía eléctrica.

Anunció que en Nayarit iniciará un censo para el bienestar que se extenderá por todo el país, para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales que implementará en su Gobierno.

Uno de estos proyectos estará enfocado en ayudar a jóvenes, con becas de capacitación que les garanticen trabajar en empresas, talleres, comercios y en el campo con un sueldo de 3.600 pesos mensuales (unos 190,79 dólares).

Tan solo en Nayarit este programa tendrá una inversión de 888 millones de pesos (47 millones de dólares) para 2019.

De interés: Comisión de Derechos Humanos pide alfabetización digital para 4,7 millones de mexicanos

Añadió que la iniciativa es parte de una estrategia para bajar los índices de violencia en el país y evitar que los jóvenes tomen "el camino de las conductas antisociales".

"No queremos nunca más darle la espalda a los jóvenes, no se trata de abandonarlos y que cuando toman el camino de la delincuencia se les reprime, se les masacra; no queremos eso, queremos que el joven tenga opción, que tenga alternativa de trabajo y de estudio y así vamos a ir poco a poco serenando a Nayarit y a México", expresó.

El tabasqueño se reunió con el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, y luego se trasladará al puerto de Mazatlán, Sinaloa, para realizar un mitin con simpatizantes.