Expresidentes bolivianos critican indulto que les concedió Evo Morales

Los expresidentes de Bolivia Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005) criticaron hoy la amnistía que les concedió el presidente del país, Evo Morales, en casos judiciales que tenían pendientes a fin de que colaboren libremente en la causa marítima boliviana ante Chile.

"No requiero amnistía ni perdón de nadie", manifestó Quiroga, que señaló que con el anuncio Morales "ha reconocido que hay persecución política" en Bolivia.

Quiroga pidió una amnistía "general" y no una "selectiva", de manera que se beneficien quienes, a su juicio, han sido perseguidos durante los doce años de Gobierno de Morales, de los que dio varios nombres, incluidos algunos fallecidos.

El exmandatario estaba procesado junto al también expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), asilado en Estados Unidos, por un caso de contratos de exploración de hidrocarburos sin la aprobación, supuestamente, del Congreso boliviano.

"Si hubiera justicia en Bolivia, a mí me darían una medalla y no me buscarían encarcelar", señaló en alusión a la gestión que hizo en su Gobierno para captar inversiones para la exploración de hidrocarburos.

Por su lado, Mesa manifestó en Twitter su "aprecio" por el gesto de Morales, pero advirtió de que "no aceptaba" que se presuma su culpabilidad.

"En el caso Quiborax no solo no tengo responsabilidad alguna, soy yo quien acusa a los verdaderos culpables. Finalmente, el juicio no ha sido siquiera considerado por la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia)", argumentó.

Carlos Mesa tenía un proceso pendiente en relación al caso de la empresa chilena Quirobax, a la que el Estado boliviano tuvo que indemnizar con algo más de 42 millones de dólares por suspender una concesión minera que tenía en Bolivia durante su mandato.

El presidente Morales explicó este jueves que esta amnistía se basa en una potestad constitucional que posee como jefe de Estado y que fue una decisión "personal".

Evo Morales manifestó que su decisión pretende que todas las personalidades del país puedan contribuir en apoyo a la demanda presentada por Bolivia contra Chile en La Haya, de la que este próximo lunes 1 de octubre se conocerá el fallo.

Al respecto, Quiroga manifestó que la amnistía revela una "injusticia profunda", puesto que beneficia únicamente a los que han sido jefes de Estado e invitados a asistir a La Haya.

"He venido apoyando la causa marítima desde que era niño (...), he estado en La Haya, cuantas veces he sido convocado, ahí he estado, y mientras era yo perseguido", apuntó.

Por su parte, Mesa expresó que su compromiso con la causa marítima boliviana "está al margen de cualquier circunstancia, por dura que sea".

Carlos Mesa, que es portavoz de Bolivia en la demanda, ha confirmado que asistirá el lunes a La Haya, mientras que "Tuto" Quiroga había recibido autorización de la Fiscalía para viajar.

Morales ha invitado para que le acompañen a la ciudad neerlandesa a Mesa, Quiroga y a los también expresidentes Guido Vildoso (1982) y Jaime Paz Zamora (1989-1993), quien declinó la invitación por diferencia políticas con el mandatario del país.

Chile sostiene que los asuntos fronterizos quedaron resueltos en el tratado de 1904, por lo que a su juicio la demanda no tiene fundamento jurídico. La sentencia será inapelable y de obligado cumplimiento, por lo que supondrá el último episodio en este litigio.