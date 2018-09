Las mujeres brasileñas se hacen eco de la nueva imagen que publicó hoy la cantante Madonna en su cuenta de Instagram, en la que se suma a la campaña de rechazo contra el candidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil y líder de las encuestas, Jair Bolsonaro.

La imagen colgada por la celebridad es un montaje creado por un fan, que ya la compartió hace días en su cuenta de la misma red social, en el que se ve la cara de la cantante con una cinta en la boca en la que se puede leer la palabra "freedom" (libertad).

En la publicación aparece también en una posición central el hastag #elenao (él no) acompañado de las frases "él no nos va a desvalorizar", "él no nos va a oprimir" y "él no nos va a callar", así como en otro hastag exalta el fin del fascismo.

La cantante, productora y actriz, que cuenta con 12,1 millones de seguidores en su cuenta de la citada red, es la celebridad internacional de mayor visibilidad que ha apoyado públicamente el movimiento de rechazo a la candidatura de Bolsonaro, que bajo el lema "Él no", que se ha hecho tan popular en las últimas semanas.

Al frente de las encuestas con un 26 % de intención de voto, el ultraderechista, convaleciente en el hospital tras ser apuñalado en un acto de campaña, ha sido duramente criticado debido a sus polémicas declaraciones, algunas de ellas de tinte machista.

Sus comentarios públicos han sido rescatados durante la campaña y el candidato socialdemócrata Geraldo Alckmin publicó vídeos en los que Bolsonaro aparece insultando a mujeres, entre ellas a una periodista a la que califica de "idiota" y a una diputada, Maria do Rosario Nunes, a la que llegó a tildar de "vagabunda" ante las cámaras de televisión.

Con sus intervenciones, Bolsonaro, un nostálgico de la última dictadura militar (1964-1985) y firme defensor de la liberación de las armas en Brasil, se ha ganado la enemistad de una parcela grande de mujeres: el 44 % de ellas, según la última encuesta Datafolha, no votaría en él en ninguna circunstancia.

De este modo una gran parte de la sociedad femenina brasileña ha alzado la voz contra el exmilitar y ha popularizado esta campaña por la que mañana muchas mujeres acudirán a las manifestaciones convocadas en todas las ciudades del país en su contra.