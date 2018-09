EEUU y Canadá corren contra el reloj para pactar un nuevo TLCAN

Estados Unidos y Canadá negocian bajo la presión del reloj para llegar a un acuerdo sobre la modernización del tratado de libre comercio TLCAN antes de la noche del domingo.

Para concentrarse en las negociaciones, la ministra canadiense de Exteriores Chrystia Freeland aplazó para el lunes un discurso en las Naciones Unidas previsto para este sábado.

México confía que Canadá gane "batalla" en capítulo del TLCAN sobre disputas

Las tratativas entraron en horas cruciales. La Casa Blanca pretende firmar el nuevo TLCAN con México antes del 1 de diciembre cuando asuma el nuevo gobierno mexicano. Eso significa que el texto definitivo debería llegar al Congreso antes del último minuto del domingo.

Si las diferencias no son superadas el TLCAN dejaría afuera a Canadá y ese tratado seria bilateral.

El ministro mexicano de Economía Ildefonso Guajardo dijo la noche del viernes que Washington y Ottawa están negociando para que Canadá se sume al nuevo TLCAN que moderniza el vigente desde 1994.

Trump formaliza acuerdo con México y deja la puerta abierta a Canadá

"En las próximas 48 horas sabremos si vamos a ir a un texto trilateral", dijo Guajardo. "Por primera vez se ve un esfuerzo real de las partes", subrayó al entregar el viernes al Senado mexicano el acuerdo sobre el TLCAN entre su país y Estados Unidos pero sin Canadá

El diario canadiense The Globe and Mail dijo el sábado que Canadá y Estados Unidos discutirán durante todo el fin de semana a través de una conexión de video para intentar salvar los obstáculos pendientes tras varias semanas de negociaciones.

Washington busca que Canadá reduzca la protección a su sector lechero, mientras que Ottawa quiere que Estados Unidos admita preservar el actual sistema de solución de controversias entre los socios del TLCAN.

Trump confirma su postura de línea dura con Canadá sobre el TLCAN

Las negociaciones estuvieron marcadas esta semana por las nuevas críticas del presidente Donald Trump a la intransigencia de Canadá e incluso dijo que se negó a recibir al primer ministro Justin Trudeau en Nueva York en donde ambos asistieron a la Asamblea General de las Naciones Unidos.

Canadá de su lado ha dicho que prefiere que no haya ningún acuerdo antes que firmar uno que sea malo para sus intereses.

Citando fuentes de ambas partes, el diario Globe and Mail dijo que Ottawa ha hecho "concesiones significativas" sobre el sector lechero para así obtener un acuerdo.

Canadá recalca que "aún" no ha alcanzado un acuerdo comercial con EE.UU.

Según el periódico, el principal escollo sigue siendo la exigencia canadiense de mantener el actual régimen de solución de conflictos del TLCAN. Empero, además, Canadá quiere garantías de que Washington no impondrá aranceles a sus automóviles, como ha amenazado reiteradamente Trump.

Si Estados Unidos impone esos aranceles, sería devastador para la industria canadiense del automóvil que exporta la mayor parte de su producción a su vecino.

Una fuente de la industria estadounidense que está en contacto con las partes, dijo al diario que Washington está muy firme en cumplir el plazo.

Canadá destaca "buena voluntad" con EEUU en cuenta atrás sobre nuevo TLCAN

Si no se llega a un acuerdo, los aranceles a los autos canadienses podrían ser aplicados rápidamente, dijo esa fuente. No obstante, un funcionario canadiense insistió con que Washington no ha hecho nuevas amenazas comerciales.

Trudeau dialogó en los últimos días con el presidente electo de México Andrés López Obrador quien asumirá el 1 de diciembre y acompañó las negociaciones entre el gobierno saliente de México y Estados Unidos.

López Obrador aseguró que no someterá a discusión el acuerdo ya alcanzado con Estados Unidos y que Canadá no tiene una fecha límite para sumarse al nuevo TLCAN.

EE. UU. y México alcanzan un acuerdo en medio de negociaciones del TLCAN

Aseguró que no quiere "darle la espalda a Canadá", pero que para él, el capítulo entre Estados Unidos y México ya está cerrado.

"No se va reabrir el tratado, no se va reabrir la negociación con Estados Unidos, damos ya por concluido este asunto. Estamos esperando nada más el entendimiento entre Estados Unidos y Canadá, deseamos se dé ese entendimiento", añadió.