Empleados venezolanos siguen en protesta por "violación" de contratos

Los trabajadores públicos venezolanos volvieron a tomar las calles del país hoy para protestar en rechazo a la "violación" de sus contratos colectivos, pues algunos aseguran que las escalas salariales fueron eliminadas, mientras que otros denunciaron el retraso del pago de su sueldo.

En las protestas que tuvieron lugar en estados como Carabobo (centro), Bolívar (sur), Táchira (oeste) y Distrito Capital, Caracas, los empleados denunciaron también la falta de recursos y servicios para poder trabajar. Según señalan, en las empresas dependientes del Estado falta hasta el "agua potable".

Este conflicto laboral que viene extendiéndose desde junio de este año por la grave crisis económica que afecta a todos los sectores se mantiene pese a que el Gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha el pasado agosto un programa para "recuperar" la economía.

Aunque el Gobierno de Maduro sostiene el llamado plan de "recuperación económica" -por el que se dio un aumento salarial de de 3.500 %, se aumentaron los impuestos, se devaluó la moneda en 95,8 % y se espera un aumento considerable de combustible-, los trabajadores continúan sin ver mejoras en sus ingresos.

"Seguimos en protesta los trabajadores de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por la violación de nuestra contratación colectiva y el derecho al pago (...) pretenden pagar 2 meses de aguinaldo cuando lo que está establecido en nuestra contratación colectiva son 6 meses y medio", dijo a periodistas el representante de los empleados del Legislativo, Andrés Rivero.

Desde una protesta en el centro de Caracas, Rivero indicó también que hay "trabajadores que tienen que traer su agua, que tienen que traer los utensilios de oficina, que tienen que traer los utensilios de limpieza" porque en la sede del Legislativo no hay esos materiales.

En la misma situación se encuentran los trabajadores de hospitales públicos, quienes también protestaron hoy porque además de asegurar que el Gobierno acabó con los beneficios, también tienen que lidiar con la falta de productos de limpieza o la escasez de medicinas.

"No tenemos papelería, no tenemos inyectadoras (jeringas), no tenemos recipes (recetas), o sea estamos trabajando con las uñas", dijo la enfermera Luna Gleisida al canal en línea VIVOplay desde una protesta en el centro de Caracas.

En el sur del país, Bolívar, los empleados siderúrgicos se organizaron en varias protestas para denunciar que tienen 28 días sin cobrar un salario y que además son perseguidos por funcionarios policiales quienes hace siete días detuvieron a tres empleados que se encontraban manifestando en demanda de mejoras laborales.

Presidente "usted está pidiendo mano para el diálogo, nosotros también le tendemos la mano para que venga al diálogo y usted nos responda sobre eso, porque usted fue el causante de lo que está pasando en toda Venezuela", dijo el sindicalista de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, Omar Marcano.

Los trabajadores aseguran que se mantendrán en las calles protestando hasta que les den respuesta, mientras que otros piden al presidente su renuncia si no es capaz de resolver los problemas del país.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo, atraviesa una profunda crisis económica con una inflación diaria de 4 %, escasez de alimentos y medicinas y fallos en los servicios públicos.

Desde finales del año pasado, cuando el país cayó en hiperinflación, las protestas por estos y otros motivos son casi diarias.