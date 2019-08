Proponen exhumar y hacer nueva autopsia a Bhutto

El Gobierno paquistaní ofreció al Partido Popular (PPP) de la asesinada Benazir Bhutto una exhumación del cadáver para hacerle la autopsia, tras las dudas expresadas por esta formación sobre la versión oficial de la causa de su muerte.



El portavoz de Interior, Javed Iqbal Cheema, defendió en rueda de prensa las conclusiones del análisis médico que determinó que la causa de su muerte fue una fractura craneal producida por un fuerte golpe con la palanca del techo solar del vehículo desde el que saludaba a sus seguidores en el momento del atentado.



Según esa versión, Bhutto se golpeó con la palanca tras caer empujada por la onda expansiva de la explosión de un terrorista suicida al lado del vehículo, posterior al disparo de tres balas que no llegaron a alcanzar a la opositora.



Tras calificar una fuente del PPP esta versión de "sarta de mentiras", e insistir otras en que Bhutto presentaba heridas de bala, Cheema dijo que el PPP es "bienvenido" a realizarle una autopsia, que según afirmó el portavoz no se efectuó por expreso deseo de la familia.



Al mismo tiempo, destacó que al Gobierno "no le conviene" una versión más que la otra, pues lo verdaderamente importante es "descubrir quién la mató".



En ese sentido, insistió en las sospechas de que en el atentado está "implicado" el líder talibán Baitullah Mehsud, del cinturón tribal fronterizo con Afganistán, que el Gobierno vincula con Al Qaida y que hoy negó, a través de un portavoz, su responsabilidad en el atentado.