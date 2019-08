Refuerzan seguridad en Irak por primer aniversario de ejecución de Sadam

El ministerio del Interior iraquí ha adoptado estrictas medidas de seguridad para hacer frente a cualquier acto de violencia que pueda ocurrir mañana al cumplirse el primer aniversario de la ejecución de Sadam Husein.



El portavoz del ministerio del Interior iraquí, Abdel Karim Jalaf, afirmó en una rueda de prensa que las fuerzas de seguridad están perfectamente preparadas para intervenir en que caso de que se produzcan atentados.



"Sabemos que todavía hay simpatizantes del ex presidente, Sadam Husein, en distintas partes del país, y por eso las fuerzas de seguridad están preparadas para abortar cualquier intento de atacar la estabilidad", agregó.



Fuentes de seguridad de Tikrit, capital de la provincia de Salahedín, al norte de Bagdad y cuna de Sadam Husein, dijeron a que se había decretado un toque de queda hasta próximo aviso en la localidad de Al Dur, 15 kilómetros al este de Tikrit, donde todavía viven muchos seguidores del ex dictador iraquí.



Varios observadores iraquíes pronosticaron que mañana los seguidores de Sadam Husein podrían agruparse en distintas ciudades, especialmente en la localidad de Al Auya, 10 kilómetros al sur de Tikrit, donde nació y fue enterrado el ex presidente.



Las autoridades iraquíes ejecutaron a Sadam en la horca el pasado 30 de diciembre, cuando se celebraban las fiestas musulmanas del Sacrificio, una coincidencia que desató una ola de críticas en el mundo musulmán.