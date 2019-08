Aterrizan aviones con garantes internacionales en Colombia

Los aviones con los designados presidenciales de siete países para servir de garantes en la puesta en libertad de tres rehenes en poder de las FARC llegaron esta tarde a Villavicencio, centro de Colombia.



Dos de los aparatos, el del ex presidente argentino Néstor Kirchner y uno de los tres tipo Falcon que partieron de Caracas, aterrizaron en la Base Aérea de Apiay, vecina a Villavicencio, mientras que los dos restantes lo hicieron en el aeropuerto Vanguardia.



Será el domingo

Los emisarios internacionales pernoctarán en Villavicencio y se espera que en la mañana del domingo participen en la operación de entrega de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en algún punto de las selvas del país.



Las FARC entregarán al Gobierno venezolano, en presencia de los delegados internacionales y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a la ex candidata a la vicepresidencia colombiana Clara Rojas, a su hijo Emmanuel, quien nació en cautiverio, y a la ex parlamentaria Consuelo González de Perdomo.



Además de Kirchner, arribaron a esta ciudad, capital del departamento del Meta, 126 kilómetros al sureste de Bogotá, el vice canciller de Venezuela, Rodolf Sanz, y el canciller de Argentina, Jorge Taiana.



También, Marco Aurelio García, asesor para Asuntos Internacionales de la presidencia de Brasil; el ex ministro ecuatoriano del Interior Gustavo Larrea y el viceministro boliviano de movimientos sociales Sacha Llorenti.



Asimismo, los embajadores de Francia y Cuba acreditados en Caracas y la senadora colombiana Piedad Córdoba.



Devolución se hará en Venezuela

La legisladora colombiana fue desde agosto y hasta el 21 de noviembre, junto con el presidente venezolano, Hugo Chávez, mediadora en la búsqueda de un canje humanitario, que fue cancelado por el Gobierno colombiano y que buscaba la libertad de secuestrados por las FARC.



Esa guerrilla anunció la puesta en libertad de las dos mujeres y el niño el 18 de diciembre pasado, como una muestra de "desagravio" a los mediadores por la cancelación a su labor que hizo el presidente colombiano, Álvaro Uribe.



Las FARC, asimismo, pidieron a Chávez designar a quien desease para recibir a los rehenes, sin contraprestación alguna, en un lugar de las selvas, en territorio colombiano, pero indicaron que la devolución a sus familiares se hiciera en Venezuela.