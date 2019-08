Descartan entrega de rehenes para hoy al no recibir aún coordenadas

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) en Colombia descartó que la entrega de los tres rehenes que las FARC prometieron liberar se produzca hoy, ya que "no ha recibido aún las coordenadas" del lugar en el que se encuentran.



"Como están las cosas, sin las coordenadas (que deben entregar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), veo mal que la operación se pueda hacer hoy", dijo el portavoz del organismo humanitario, Yves Heller.



"Eso falta, y una vez que las tengamos, vamos a pedir las garantías de seguridad al Ministerio de Defensa y al Gobierno colombiano", añadió.



Por protocolos internos, por seguridad, "no realizamos operaciones de este tipo en la noche", recordó Heller, tras considerar que, dada la hora, la búsqueda de los secuestrados en algún lugar de las selvas colombianas no se producirá hoy.



Desde Caracas ya partieron cuatro aeronaves con los emisarios internacionales con rumbo a la ciudad de Villavicencio, base de operaciones en territorio colombiano para recoger en algún punto de la selva colombiana a los tres rehenes.



Los aviones que traen a los emisarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Francia y Suiza deben aterrizar en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio poco antes del anochecer.



Las FARC anunciaron el 18 de diciembre la liberación de la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas, a su hijo Emmanuel y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo como un gesto de "desagravio" al presidente venezolano, Hugo Chávez y a la senadora colombiana Piedad Córdoba, tras la cancelación de su mediación en busca de un canje humanitario.



El gobernante colombiano, Álvaro Uribe, canceló el 21 de noviembre las gestiones que Chávez y Córdoba realizaban desde agosto pasado en búsqueda de un acuerdo con las FARC que permitiera el intercambio de 45 secuestrados por medio millar de rebeldes presos.