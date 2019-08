Reina el desconcierto en operativo para recibir rehenes

Villavicencio /afp



La expectativa se transformó en desconcierto el sábado en la ciudad colombiana de Villavicencio (centro), al aplazarse por segundo día la liberación de tres rehenes de la guerrilla de las FARC, con lo que crecieron los rumores sobre los motivos del retraso.



Los aviones que transportan a los delegados internacionales para recibir a los secuestrados llegaron el sábado a esta ciudad del centro de Colombia, procedentes de Venezuela, comprobó un periodista de la AFP.



En tanto, el presidente Hugo Chávez dijo ayer que espera que la liberación de los tres rehenes en manos de las FARC sea el domingo o el lunes. “Acabo de hablar con (el ex ministro del Interior Ramón Rodríguez) Chacín, que sigue esperando unos detalles para cerrar el círculo, esperamos que sea mañana (domingo) o pasado mañana (lunes)”, señaló el mandatario venezolano en una entrevista con la televisora estatal venezolana.



Sin embargo, Chávez señaló que “pudiera haber operaciones de hostigamiento” contra los guerrilleros de las FARC que trasladan a los rehenes “para tratar de dificultar, de alargar el tiempo de espera, lo cual pudiera hacer caer la operación”.



Cuando se creía que la anunciada entrega de los secuestrados era cuestión de horas y se esperaba el arribo de los garantes internacionales al aeropuerto Vanguardia, una declaración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cayó como un balde de agua fría en esta ciudad ubicada 95 kilómetros al este de Bogotá.





Cruz Roja sin coordenadas

El organismo humanitario señaló que aún no tenía las coordenadas del sitio en las selvas del sureste colombiano donde serían entregados los rehenes. “Todavía no las tenemos. Una vez las recibamos directamente de ellos (las FARC) o a través de otras fuentes, como el gobierno venezolano, lo que haríamos es solicitar al gobierno colombiano las garantías de seguridad”, dijo a la AFP Yves Heller, jefe en Colombia del CICR, a cargo del operativo para recogerlos.



La sorpresa fue evidente entre el centenar y medio de periodistas que cubren el operativo desde el jueves en un incómodo centro de prensa que el gobierno colombiano improvisó bajo carpas a un costado de la pista de la terminal aérea, donde se registra una temperatura cercana a los 30 grados centígrados.



El vicecanciller venezolano para América Latina y el Caribe, Rodolfo Sanz, quien recibió las aeronaves en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, aseguró que la operación se cumple según lo previsto.



“No podemos revelar detalles”, señaló Sanz a periodistas en el aeropuerto. “Hemos sido muy discretos y cuidadosos, pedimos que nos entiendan que esta operación, como ha dicho el presidente (venezolano Hugo) Chávez, es muy delicada (y), esperamos sea un paso a la paz de Colombia”, añadió.



Al ser preguntado sobre el aplazamiento de la salida de los helicópteros que debían encontrar a los rehenes en algún punto de las selvas en el sureste de Colombia, Sanz se limitó a señalar que se están ultimando los preparativos. “Estamos haciendo las coordinaciones necesarias, una operación de este tipo es bastante delicada. No sabemos las condiciones que vamos a encontrar” dijo.



La primera aeronave en llegar a Villavicencio fue el Boeing 757 que transportaba al ex mandatario argentino Néstor Kirchner. Posteriormente llegaron los tres aviones Falcon con el resto de la comitiva internacional, formada por delegados de Francia, Suiza y cinco países latinoamericanos, que recogerá a los tres secuestrados en algún lugar de la selva colombiana.



Además de los delegados de Brasil, Cuba, Argentina, Bolivia y Ecuador, en las aeronaves llegó la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba y el director de cine estadounidense Oliver Stone, invitado especial del presidente Chávez.



En la explanada se encuentran estacionados desde la tarde del viernes los dos helicópteros venezolanos, con emblemas del CICR, que deben recoger a los cautivos. En torno a los aparatos se registró algún movimiento en la mañana que activó las alarmas. Pero las naves, que trajeron al vicecanciller venezolano para América Latina y el Caribe, Rodolfo Sanz, permanecieron apagadas y bajo vigilancia policial.



Según la logística acordada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, esos dos helicópteros son los encargados de recuperar a los cautivos para llevarlos a Caracas, donde los esperan sus familias.



Las informaciones procedentes de Venezuela también alimentaron la expectativa, al confirmarse en la tarde la partida hacia Villavicencio de los tres aviones dispuestos por Chávez. Pero un hecho ya había generado dudas a media mañana sobre la posibilidad de que la “operación Emmanuel” -como la bautizó Chávez- concluyera el sábado.



El portavoz presidencial colombiano, César Mauricio Velásquez, leyó un comunicado en el aeropuerto, cuando el viernes había advertido que en adelante las declaraciones serían emitidas conjuntamente por Bogotá y Caracas.





No hay hora fija

Velásquez indicó que no se tenía “un momento fijo ni una hora para el inicio de la segunda etapa del proceso”, en la cual el CICR vuela hasta un lugar del territorio colombiano para recibir a los rehenes. También precisó que el vicecanciller Sanz y el alto comisionado para la paz del gobierno colombiano, Luis Carlos Restrepo, mantendrían una nueva reunión para ultimar detalles.



La dilación del operativo dio pie a rumores sobre las causas del aplazamiento, incluida una supuesta exigencia de Bogotá para que le suministraran las coordenadas de la liberación, a fin de limitar el área donde regiría un cese temporal de operaciones militares.



El operativo humanitario debería concluir antes de las 19H00 locales del domingo (24H00 GMT), según el plan, aunque el gobierno colombiano aclaró que no ha fijado ningún plazo.