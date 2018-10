Estados Unidos planea aumentar la presión contra Cuba por sus acciones en Venezuela

Estados Unidos planea "incrementar" próximamente la presión contra el Gobierno cubano por su papel a la hora de mantener en el poder al Ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo hoy un alto funcionario estadounidense, quien no descartó que puedan imponerse nuevas sanciones a La Habana.

"Es un hecho, no es un mito, que el Gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en el poder en gran parte con la ayuda en cuestiones de inteligencia y militar del Gobierno cubano", afirmó el funcionario, que pidió el anonimato, en un encuentro con un reducido grupo de medios.

La Casa Blanca planea por tanto "mantener e incrementar por cualquier vía, con herramientas económicas, diplomáticas y políticas", la presión sobre "las entidades del Ejército cubano y los servicios de inteligencia y las entidades corporativas por las cuales (se) lucran", agregó la fuente.

El funcionario adelantó que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, dará detalles "pronto" sobre la estrategia de Estados Unidos ante los países que considera que concentran los "movimientos antidemocráticos" en el continente americano; con herramientas económicas, diplomáticas y políticas, le daremos más luz a este tema, nos enfocaremos más y le agregaremos presión a estos regímenes", indicó.

Preguntado por si eso significa que se aumentarán las sanciones a Cuba, la fuente recordó que Estados Unidos "ya tiene legalmente" el poder de imponer restricciones económicas a Cuba, y dijo que "absolutamente" planea seguir "expandiendo" esa autoridad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya ordenó el año pasado restringir las transacciones de empresas estadounidenses con una larga lista de compañías vinculadas al estamento militar cubano, dentro de sus medidas para congelar el proceso de apertura a la isla. Pero hasta ahora EE.UU. no había citado la situación en Venezuela para justificar sus medidas contra Cuba, y hoy el funcionario subrayó que "no hay líder en la región ni diplomático" que no admita "aunque sea en privado" que Cuba mantiene en pie "el aparato político, de inteligencia y militar" venezolanos.

"Si todos sabemos este gran secreto, pensamos que es apropiado que se le empiece a dar luz al tema y que empiece a responsabilizar al Gobierno cubano por las consecuencias, las graves consecuencias humanitarias y los crímenes que se están llevando a cabo en Venezuela", subrayó la fuente.

"De la misma manera que no se puede hablar de la crisis que se lleva a cabo en Siria sin el involucramiento de Irán, es inconcebible que se hable de Venezuela (...) sin mencionar al Gobierno cubano", insistió.