Trump acusa a Arabia Saudita de "mentir" sobre la muerte de Khashoggi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Arabia Saudita de mentir sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi, en los comentarios más fuertes que haya hecho sobre el tema.

"Obviamente, hubo engaños y mentiras", dijo el mandatario en una entrevista al diario Washington Post publicada el sábado por la noche, sobre las cambiantes consideraciones ofrecidas por Riad.

Así, Trump cambió su postura de que la última explicación de Arabia Saudita sobre la muerte del periodista dentro de su consulado en Estambul era creíble, pero dijo que seguía confiando en el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salmán.

Los funcionarios saudíes afirmaron originalmente que Khashoggi, quien ingresó a la embajada el 2 de octubre, había salido ileso, antes de anunciar el sábado que murió dentro del edificio durante un altercado.

Nos obstante, Trump destacó cuán importante es la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita para los objetivos estratégicos regionales de Washington.

Y describió al príncipe de 33 años, conocido como MBS, como "una persona fuerte; tiene muy buen control".

"Se lo ve como una persona que puede mantener las cosas bajo control", agregó el mandatario. "Lo digo de una manera positiva".

Trump comentó que los oficiales de inteligencia aún no le mostraron ninguna evidencia que lo haga creer que MBS tenía un rol directo en la muerte del periodista.

"Nadie me dijo que es responsable. Nadie me dijo que no es responsable. No hemos llegado a ese punto. No he escuchado eso de ninguna manera", dijo el presidente.

"Hay una posibilidad de que (MBS) lo descubriera después. Podría ser que algo en el edificio salió mal. Él (Khashoggi) podría haber sabido que lo estaban regresando a Arabia Saudita", dijo el mandatario.

De acuerdo con responsables turcos, Khashoggi fue torturado y salvajemente asesinado por agentes sauditas que viajaron con ese fin desde Riad.