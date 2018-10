La SIP dice que Maduro sueña con una web estilo norcoreana en Venezuela

El sueño del régimen de Venezuela que dirige el presidente Nicolás Maduro "es disponer de una web a la norcoreana", según el informe sobre Venezuela presentado este fin de semana en la 74 asamblea general de la SIP que se celebra en Argentina.

El informe precisa que una web a la norcoreana es "una intranet en la que solo quienes tienen una clave y la confianza de la cúpula lograrían acceso a las noticias del mundo exterior".

"Maduro preferiría nada de noticias ni interrelación en internet, solo que se use a nivel oficial", señala el informe, que fue presentado por Gilberto Urdaneta, representante de El Regional del Zulia, de Ciudad Ojeda (Venezuela).

"Dieciocho años después de iniciado "el proceso" de pulverización institucional, el régimen si bien censura internet, también ha convertido a la red en el soporte esencial de su existencia, incluso como vehículo de información de sus más de 700 medios, garantes de la "hegemonía comunicacional" y la propaganda", se añade en el documento.

Urdaneta resaltó que en su país "hay muchas emisoras y medios cerrados", al tiempo que recordó que la presentación que realizó la tenía que haber hecho "una persona que no pudo salir de Venezuela".

También informó de que no se consigue papel prensa, como consecuencia de lo cual cada vez con mayor frecuencia los periódicos reducen el tiraje.

Por otra parte, en los medios impresos la situación es difícil porque "no hay efectivo" y los vendedores que están en la calle no pueden dar salida a los periódicos porque la gente no tiene dinero para adquirirlos.

La SIP, entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está integrada por editores y directivos de más de 1.300 medios de comunicación del continente americano y tiene sede en Miami (EE.UU.).