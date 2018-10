Protestan en oeste de Venezuela por escasez de gas doméstico

Cientos de venezolanos de al menos tres estados del oeste de Venezuela protestaron hoy por las recurrentes fallas en el suministro de gas doméstico que afecta a estas regiones, y que los ha obligado al uso de combustibles alternativos como el carbón y la leña para la cocción de los alimentos.

En el estado de Táchira, una entidad fronteriza con Colombia, los manifestantes obstaculizaron calles usando las bombonas vacías que, aseguraron, tiene casi nueve meses sin poder recargar, e hicieron vivos llamados a una mejor prestación del servicio.



"Estamos sin comida porque no hay gas, es imposible cocinar sin gas, y la vida es la comida, no puede estar comiendo uno pan todos los días. Dicen que el gas se lo llevan para Colombia, no sé si eso será verdad", dijo la pensionista Carmen De Loreira a la televisión en línea VPI.



En tanto que el alcalde de San Cristóbal -capital de Táchira-, Gustavo Delgado, calificó la situación como "grave" y aseguró que solo en esta ciudad el 70 % de la población padece la escasez.

"La gente está protestando porque no hay una respuesta clara", dijo Delgado, al tiempo que denunció que "en algunos sectores" la venta del combustible se realiza en pesos colombianos y no en bolívares.



Este estado está siendo particularmente castigado en medio de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela -que se expresa en escasez, hiperinflación y fallas de los servicios públicos-, y también registra con frecuencia cortes de luz y escasez de gasolina.



Las protestas por el deficiente suministro de gas también se registraron en los estados de Trujillo y Lara, dos regiones en las que de igual forma se sienten los otros efectos de la crisis venezolana.



En la ciudad de Barquisimeto, capital de Lara, los manifestantes bloquearon tres calles y denunciaron que algunas zonas registran la escasez desde hace meses.

La prestación de este servicio está en manos de filiales de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa que ha confrontado problemas operacionales en el pasado cercano.



Según los usuarios, el precio de una bombona mediana fluctúa entre los 5 y los 10 bolívares, un monto que en el peor de los casos no representa 20 centavos de dólar, según la tasa de cambio oficial.