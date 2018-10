Cuba sin problemas para mantener relación con Brasil de Bolsonaro

Cuba está dispuesta a mantener relaciones con el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, que asumirá el 1 de enero de 2019, aseguró este miércoles el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca.

"No tenemos problemas en tener relaciones con quienes piensan distinto que nosotros. Eso sería ser intolerante", dijo a periodistas el también titular de Inversión Extranjera, tras participar en las actividades de la Feria Internacional de La Habana.

El PT de Lula y su difícil lucha para comandar la oposición a Bolsonaro AFP

Brasil es un importante proveedor de alimentos de la isla y contrata profesionales de la salud de Cuba para su programa "Más Médicos" desde la época de Dilma Rousseff (2011-2016).

El programa de servicios médicos le significa a la isla a nivel global ingresos por 11,000 millones de dólares.

"No tenemos dificultad en mantener esos programas. Ese programa (en el caso de Cuba) se lleva a cabo a través de la Organización Panamericana de la Salud (como intermediario). No es un programa bilateral. De nuestra parte no hay dificultades. Sí las hubiera no será por nuestra parte. ¿Tenemos temor? No tenemos temor", agregó.

El ultraderechista Bolsonaro, ganador de las elecciones presidenciales del último domingo en Brasil, ha marcado distancia con los gobiernos de izquierda.

PT promete un "frente" en defensa de la democracia y teme por la vida de Lula EFE

"No tenemos ninguna dificultad en las relaciones. ¿Qué va a pasar? Hay que preguntar a Bolsonaro", dijo Malmierca.

El ministro explicó que, pese al bloqueo que aplica Washington contra la isla, los cubanos "mantienen relaciones con todo el mundo, incluso con Estados Unidos".

Hace unos días una misión brasileña estuvo en Cuba para buscar salidas a un atraso en el pago de una deuda de la isla con ese país, que a fines de 2018 alcanzaría los 100 millones de dólares.

Bolsonaro quiere donar sobrante de su campaña al hospital que lo atendió tras puñalada AFP

"Oí que estuvo por aquí, no tengo detalles. Escuché que estuvo una delegación del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES)" comentó Malmierca.

Según reveló la diplomacia brasileña, Cuba ha pedido reprogramar los pagos de sus cuotas del 2018 y del 2019.

Esta deuda corresponde en parte a la construcción del puerto de Mariel y a la compra de alimentos, realizadas por empresas brasileñas pero financiados por el BNDES y por una institución de promoción de las exportaciones de Brasil, a las que Cuba debe pagar.

El lunes, Malmierca aseguró que Cuba cumplirá con sus obligaciones, pese a situaciones coyunturales, como el bloqueo de EEUU y lluvias y sequías que golpearon sus cosechas.