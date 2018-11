Se declara no culpable el autor de la matanza en la sinagoga de Pittsburgh

El presunto autor de la matanza de once personas en una sinagoga de Pittsburgh (Pensilvania) el pasado sábado, Robert Bowers, se declaró hoy no culpable de los 44 cargos por crímenes de odio que se le imputan en una corte federal.

De acuerdo a los documentos judiciales, Bowers, de 46 años, se declaró no culpable de los hechos acontecidos el pasado sábado, cuando presuntamente acabó con la vida de once personas en un tiroteo en el interior de un templo judío.



El acusado también solicitó que su caso se aborde en un juicio por jurado popular, aunque en el documento registrado este jueves no se estableció ninguna fecha de comienzo.



Sin embargo, el escrito sí que recogió que la duración del juicio oscilará entre las tres y las cuatro semanas.



El documento fue registrado este jueves durante la primera audiencia preliminar del caso en el Tribunal Federal para el Distrito Oeste de Pensilvania, en Pittsburgh.

El pasado lunes, el juez de la causa decidió aceptar la petición de la Fiscalía para que Bowers espere la resolución del juicio bajo prisión sin fianza.



El imputado podría enfrentarse a una condena máxima de pena de muerte o a pasar el resto de su vida en prisión, pero aún habrá que esperar hasta que la abogacía del Estado realice una solicitud de condena.



Este miércoles se oficializó el escrito de acusación contra Bowers, residente en el estado de Pensilvania, que asciende a 44 cargos contra la libertad religiosa, por ataque con arma de fuego contra civiles y agentes del orden, y por asesinato.

Mientras disparaba el pasado sábado de manera indiscriminada sobre los asistentes, Bowers gritó que había que "matar a todos los judíos", unos mensajes antisemitas que han llevado a la Fiscalía a considerar el suceso como un crimen de odio.



Además, los medios locales han localizado varios mensajes publicados por el sospechoso en redes sociales empleadas por grupos supremacistas estadounidenses en los que alardeaba de su arsenal y manifestaba su odio a la comunidad judía.



Bowers accedió a la sinagoga de la Congregación del Árbol de la Vida armado con un rifle semiautomático AR-15 y tres pistolas Glock 57 y abrió fuego de manera indiscriminada sobre los fieles.