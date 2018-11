El presidente estadounidense, Donald Trump afirmó este miércoles que esperaba poder trabajar con los demócratas, que en las elecciones del martes obtuvieron el dominio de la Cámara de Representantes, pero puso como condición que renuncien a sus intenciones de investigar sobre su gobierno y sus finanzas.

Al igual que sus predecesores Barack Obama y George W. Bush en su segundo mandato, Trump falló a la hora de romper la "maldición" de las elecciones de medio término, cediendo la mayoría en la Cámara de representantes a la oposición.

Pero Trump celebró los resultados y dijo que el martes "fue un gran día" para su partido, que amplió su mayoría en el Senado.

La economía de EEUU salvó del desastre electoral a Trump, dicen analistas AFP

"El partido republicano desafió a la historia expandiendo nuestra mayoría en el Senado y superando significativamente las expectativas en la Cámara" de Representantes, afirmó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que no estuvo exenta de tensiones con los periodistas ni referencias a la inmigración.

A falta de los resultados finales, según las proyecciones los demócratas arrebatarían a los republicanos una treintena de escaños, de los 23 que necesitan para la mayoría, sumando en total cerca de 229 frente a 206 de los republicanos, según las estimaciones de The New York Times.

Con estos resultados, los demócratas retomarían por primera vez en ocho años el control de la Cámara de Representantes, cambiando el equilibrio de poderes en Washington, donde Trump gozó del favor de las dos cámaras desde su llegada a la presidencia tras su sorpresiva victoria en 2016.

Para Trump, el hecho de que los demócratas controlen la mitad del Congreso va a hacer que las cosas sean "más simples".

Trump ofreció una rama de olivo a los demócratas y a Nancy Pelosi, que se proyecta como una líder probable de la bancada, afirmando que cree realmente que hay una oportunidad de llevarse bien.

"Ojalá todos podamos trabajar juntos el próximo año para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense", dijo Trump en la rueda de prensa, en la que indicó que ambos partidos podrían buscar soluciones en temas como la salud, la infraestructura, el comercio y el crecimiento económico.

- "Deberías dejarme dirigir el país" -

Pero el presidente advirtió que no va a dudar a la hora de responder si la oposición usa el control de la Cámara para investigar a miembros de su gobierno o para indagar sobre sus finanzas personales.

Trump se muestra triunfante pese a perder la Cámara de Representantes AFP

"Ellos pueden jugar ese juego", dijo. "Pero lo único que van a logar es ir de un lado para otro y vuelta", advirtió. "Creo que soy mejor que ellos en ese juego", agregó.

Trump afirmó además que no está "inquieto" por la investigación sobre una posible colusión de su equipo de campaña con Rusia.

"Yo podría despedir a todos ahora mismo. Pero no voy a ponerle fin (a la investigación), porque políticamente no me gusta poner un fin. Es una desgracia. Nunca debería haber empezado, porque no hubo ningún crimen", afirmó.

En el Senado, compuesto por 100 bancas 35 estaban en liza. Los resultados finales no han sido anunciados, pero los medios proyectan que los republicanos mantendrán la mayoría con un resultado de entre 51 y 53 escaños.

En la rueda de prensa, Trump sostuvo un rudo intercambio con el periodista de CNN Jim Acosta y aprovechó para fustigar a la prensa crítica.

Cuando Acosta le preguntó si había "demonizado a los migrantes" durante la campaña, Trump respondió: "No, quiero que entren al país. Pero tienen que ingresar legalmente".

Acosta insistió: "Están a cientos de millas de distancia. Eso no es una invasión", dijo, usando la palabra con la que Trump había definido la marcha de migrantes.

Trump reaccionó de manera tajante: "Honestamente, creo que deberías dejarme dirigir el país".

El presidente reiteró su mantra de campaña y dijo que hay que reforzar las leyes migratorias.

"Tenemos que tener leyes migratorias fuertes para que no vengan. Queremos leyes para que no vengan", afirmó, afirmando que el electorado quiere más seguridad.

- Nuevas voces -

En la carrera por las gobernaciones, donde estaban en juego 36 cargos, los demócratas le arrebataron siete a los republicanos, pero se estrellaron en Florida, el estado que es un barómetro electoral de cara a 2020 y donde el partido se creía lo suficientemente fuerte como para desafiar a los republicanos.

Republicanos mantienen la mayoría en el Senado de Estados Unidos END

Pese a que no se concretó la idea de una victoria aplastante que llegó a plantearse en algún momento de la campaña entre los demócratas, el partido logró importantes triunfos y aporta al nuevo Congreso un crisol de nuevas voces.

La joven Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño y nacida en el Bronx, Nueva York, hace 29 años, hizo historia al convertirse en la mujer más joven en llegar al Congreso.

Sharice Davids y Deb Haaland también se destacaron como las primeras mujeres indígenas elegidas para ocupar un escaño en la Cámara baja.