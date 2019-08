Bin Laden advierte a musulmanes contra Irak

WASHINGTON /AFP



El líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, difundió un mensaje este sábado advirtiendo a los musulmanes contra brindar apoyo al gobierno iraquí, que respalda Estados Unidos.



En una grabación de audio de 56 minutos difundida en Internet, el buscado militante acusó a Estados Unidos de querer controlar la región a través del gobierno iraquí, según el sitio web SITE, un instituto que controla foros de extremistas en la red.



Bin Laden señaló al Partido Islámico de Irak, un importante grupo político aliado del gobierno, y dijo que los musulmanes que lo apoyen son traidores al Islam, según el informe de SITE.



“El grupo apoya a los estadounidenses en Irak”, dijo Bin Laden, según una traducción del mensaje en árabe.



El líder de Al Qaeda añadió que están “luchando contra los mujaidines, en lugar de crear unidad, con los héroes que establecieron el Estado Islámico”.



La Casa Blanca dijo el sábado que Bin Laden subestimó en su mensaje la mejoría en Irak y la importancia de la misión militar que lidera Estados Unidos en ese país.



“Éste es un recordatorio de que el objetivo de Al Qaeda en Irak es bloquear la democracia y la libertad para los iraquíes. También nos recuerda que la misión de derrotar a Al Qaeda en Irak es de importancia crítica y debe ser exitosa”, dijo el portavoz Tony Fratto.





EU sin pistas

de su paradero

Pese a todos sus esfuerzos y desembolsos económicos, Estados Unidos está más lejos que nunca de encontrar a Osama bin Laden y no ha podido parar los pies a Al Qaeda y los talibanes en Afganistán y Pakistán, informó ayer el diario “The New York Times”.



En un reportaje en el que cita a altos funcionarios de los servicios secretos y del Pentágono, el diario resalta la escasa eficacia en la lucha contra el terrorismo que han demostrado las fuerzas de seguridad de Pakistán, que han recibido 5,000 millones de dólares (3,500 millones de euros) en ayuda en los últimos seis años.



Sobre Bin Laden, un alto cargo militar confesó a “The New York Times” que “no hemos podido contar con una buena pista sobre su paradero desde hace dos años”.



El rotativo afirmó que se trata de “un amplio revés para la administración (de George W. Bush) en vísperas del inicio del último año de su mandato. Funcionarios de los servicios de inteligencia dicen creer que probablemente cuando Bush abandone el cargo, en enero de 2009, Osama bin Laden todavía estará en libertad”, agrega.



El dinero invertido en las fuerzas de seguridad de Pakistán ha servido de poco, insisten las fuentes de “The New York Times”, que acusan al régimen del presidente Pervez Musharraf de desviar los fondos estadounidenses, aportados para financiar la guerra contra el terrorismo en la frontera con Afganistán, hacia sistemas de armamento pensados para hacer frente a la India.



A los efectivos del Cuerpo Fronterizo de Pakistán desplegados en las zonas tribales frente a la frontera con Afganistán, afirman las fuentes, les falta de todo, desde balas hasta botas, y tampoco se hacen las revisiones de los helicópteros por las que EU está pagando.



El senador demócrata Jack Reed, vocal de la Comisión sobre las Fuerzas Armadas, dijo al periódico: “La situación en las zonas tribales (de Pakistán) parece empeorar, no mejorar, y eso pese a mil millones de dólares en ayuda (en el último año). Darles dinero y pedirles que (luchen contra Al Qaeda y los talibanes) no está dando los resultados que necesitamos”.