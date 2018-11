Hospitales de Venezuela se tambalean entre carencias y violencia

La Red de Médicos por la Salud reveló en su "Encuesta Nacional de Hospitales" que durante la semana del 10 al 16 de noviembre la mayoría de los centros asistenciales sufrieron la falta de agua y luz, escasez de medicamentos, fallas en equipos diagnóstico y fueron escenarios de violencia.



La encuesta presentada nacionalmente hoy fue nutrida por un grupo de médicos que trabaja en los 40 principales hospitales públicos de todo el país y que desde 2014 se ocupa de registrar semana a semana lo que sucede en estas instituciones, una data que recoge y ofrece cada médico de forma anónima por temor a represalias.

Desde hace más de cuatro años los hospitales y ambulatorios de Venezuela se han cerrado casi herméticamente a la prensa y las denuncias acerca de las deterioradas condiciones de estas instituciones son anécdotas de pacientes, familiares y algunos médicos y enfermeras que ya no temen perder sus trabajos.





Entre los datos difundidos hoy por la Red destaca que las emergencias de estos hospitales no cuentan con los medicamentos indispensables para poder atender a los pacientes y en algunos casos presentan más de 80 % de desabastecimiento.



El "57 % de las emergencias no tienen medicamentos para tratar la hipertensión arterial a nivel nacional", dijo el portavoz de la Red en rueda de prensa, el infectólogo Julio Castro que apunta que, aunque la mayoría de los servicios de emergencia están abiertos, no hay fármacos para atender infartos o gases anestésicos.

También informó que este último informe recoge que 43 % de los laboratorios de estos hospitales están cerrados, "que no funciona nada, ni un solo día" y el 51 % de los servicios de rayos X están clausurados.



Además, "95 % de los hospitales no son capaces de hacer una placa o una tomografía, prácticamente todos, solo uno de ellos tiene capacidad de hacer tomografías o resonancia magnética", dijo.



La encuesta también indica que estos 40 hospitales reportaron 70 % de fallas en el suministro de agua y 67 % en el servicio de electricidad en unos apagones que en total sumaron 105 horas sin servicio de electricidad que en promedio representa entre unas dos horas por centro de salud.



Todos los hospitales cuentan con plantas eléctricas que deberían salir al paso a estos apagones pero en al menos cuatro hospitales no funcionan.





"Hay un hospital que se fue 21 horas en la semana y que la planta eléctrica no funcionó", comenta Castro que señala que en esta encuesta también se midió las fallas que se generan en el hospital tras el apagón.



El "32 % de los hospitales reportaron que tenían fallas en los equipos después del apagón, esas fallas fueron ventiladores mecánicos en la unidad de terapia intensiva, lámparas cialíticas en pabellón (quirúrgico); son equipos de alta complejidad que tienen que ver con la vida de los pacientes", apuntó.

Las situaciones de violencia son lo único que no escasea en los hospitales pues, según este sondeo, y solo en esa semana, en 45 % de las instituciones analizada hubo disparos y robos.



El 62 %, dijo el infectólogo, "hubo violencia de los familiares contra el personal de salud, reportado bien sea por médicos, enfermeras o técnicos".



Castro comenta que los miembros de esta red de médicos creen que esta violencia de familiares hacia el personal de salud "está relacionada con las fallas de insumos" como materiales, equipos diagnósticos o medicamentos, pues Venezuela atraviesa por una de escasez de fármacos y de todo lo que se requiere en un centro asistencial.



La encuesta también reportó que solo en esa semana se produjeron 19 protestas de enfermeras y 15 de médicos en varios de los hospitales de esta lista de 40.

"Vemos que de alguna manera coinciden las protestas con los estados en los que hay mayor déficit de cosas, el personal de salud no solamente está protestando por temas relacionados con su sueldo o con sus beneficios laborales sino porque la situación de esos mismos centros es mala en términos de los elementos que hay para trabajar". apuntó.



El especialista señala que se espera que pronto pueda llegar al país ayuda internacional pero que ésta solo se enfoca en los medicamentos.



Por eso comenta que en esta encuesta se han incluido los datos sobre los medicamentos en las emergencias, a solicitud de organismos internacionales y ONG que desean enviar ayuda a Venezuela, un país que desde hace ya más de cuatro años presenta una severa escasez de fármacos.