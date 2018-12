El papa Francisco pidió hoy en el Vaticano no ceder "ante situaciones negativas de cierre y rechazo", descartar el orgullo y la soberbia, y sembrar la paz, la justicia y la fraternidad en el mundo.



"No podemos ceder ante situaciones negativas de cierre y rechazo. No debemos permitirnos estar sometidos a la mentalidad del mundo", señaló Jorge Bergoglio desde la ventana del palacio apostólico del Vaticano y momentos antes del rezo del Ángelus.

Francisco aseguró que "es necesario disminuir tanta dureza causada por el orgullo y la soberbia" y animó a realizar "gestos concretos de reconciliación" con los demás, pidiendo perdón siempre por las faltas que se cometen.

"La conversión es completa si lleva a reconocer con humildad nuestros errores, nuestras infidelidades y nuestros incumplimientos", apuntó.

Finalmente, criticó la "frialdad y la indiferencia" y en su lugar apostó por la "cordialidad, la atención fraterna" y las "semillas de paz, justicia y fraternidad".