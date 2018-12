Refuerzan seguridad de Duque tras descubrir supuesto plan de atentado

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, aseguró hoy que la seguridad del presidente Iván Duque fue reforzada tras descubrirse un supuesto plan con el que se pretendía atentar contra la vida del mandatario.

"La seguridad del presidente ha sido fortalecida con inteligencia y eventualmente con unas medidas adicionales que obviamente hacen parte de la reserva", manifestó el ministro a periodistas en Armenia, en el centro del país.

Botero dio además un parte de tranquilidad sobre la seguridad del presidente, señaló que las autoridades analizan todos los factores que puedan alterar su protección y dijo sentirse "bastante satisfecho con la labor" de la Policía y las Fuerzas Militares.

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, afirmó ayer que las autoridades descubrieron planes para posiblemente atentar contra Duque y detalló que tres ciudadanos venezolanos fueron capturados recientemente con armamento de guerra.

"Me permito informales que en efecto se está poniendo en conocimiento de la comunidad internacional que desde hace varios meses se adelantan investigaciones de inteligencia sobre posibles atentados contra la vida del presidente", aseguró Trujillo en un vídeo difundido por su despacho.

Como parte de las investigaciones, dos venezolanos fueron capturados esta semana en Valledupar, capital del departamento del Cesar, fronterizo con Venezuela, en posesión de dos fusiles de asalto y un tercero fue detenido en Barranquilla.

Con relación a las capturas en Valledupar, la Policía informó hace tres días que se llevaron a cabo luego de que miembros de esa institución descubrieran en un autobús que viajaba a Barranquilla a los venezolanos José Vicente Gómez Ríos, nacido en San Felipe, en el estado de Yaracuy, y Pedro José Acosta Ovalles, natural de Ojeda (Zulia).

Los dos hombres llevaban en su equipaje dos modernos fusiles con varios proveedores. Sobre el detenido en Barranquilla, de quien no se precisó su identificación, Botero señaló hoy que le fue decomisada una subametralladora y una granada.

Tras conocerse el presunto plan, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, ofreció a Colombia "la cooperación policial y de inteligencia necesaria, con el fin de investigar su denuncia sobre presuntos planes para atentar contra la vida de Iván Duque".

Botero afirmó hoy que los tres capturados serán entregados a las autoridades competentes, que les podrían imputar cargos por los delitos de porte ilegal de armas y concierto para delinquir, y recalcó que no se ha establecido ningún vínculo entre ellos y las fuerzas de seguridad del país vecino.

"No tenemos información que permita hacer ese vínculo, no estamos en condiciones de asegurarlo, hasta ahora no hay ninguna relación de causalidad. Está la relación de casualidad de la ciudadanía y las armas de alta precisión", acotó Botero.

Por último, el ministro pidió a la ciudadanía que no se confunda a los "venezolanos de bien, con unos delincuentes que quién sabe qué propósitos oscuros tenían".