El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró hoy en Jerusalén que la retirada de las tropas de EE.UU. del noreste de Siria no pondrá en riesgo la seguridad de "Israel y nuestros amigos en la región".

"Vamos a debatir la decisión del presidente (Donald Trump) de la retirada del noreste de Siria y asegurarnos de que el Estado Islámico es derrotado y no revive para convertirse de nuevo en amenaza y asegurar que la defensa de Israel y de otros amigos en la región esté garantizada", dijo Bolton en rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Lea: Netanyhu asegura que Israel continuará atacando objetivos iraníes en Siria

Bolton señaló el común objetivo de su país y de Israel de defenderse de la "continua amenaza iraní".

"No dudamos que busca obtener armas nucleares y, a pesar del pacto nuclear iraní y de las sanciones, no cabe duda de que el liderazgo de Irán se siente estratégicamente comprometido a lograr armas nucleares y que EE.UU. e Israel están estratégicamente comprometidas a que eso no ocurra", señaló.

También: Donald Trump confirma que el retiro de EEUU de Siria será "lento"

El asesor incidió en que su país e Israel, bajo el liderazgo de Trump y Netanyahu, mantienen "las mejores de nuestra historia", e insistió en que EE.UU. apoya de forma inequívoca el derecho de Israel a defenderse.

Netanyahu por su parte agradeció el continuo apoyo de EE.UU. a su país y tras anunciar que mañana, si el tiempo lo permite, visitarán los Altos del Golán, recalcó que Israel nunca los dejará: "Cuando esté allí, verá por qué nunca abandonaremos los Altos del Golán y por qué es importante que todos los países reconozcan la soberanía israelí" sobre esa zona, ocupada a Siria desde la Guerra de los seis días, de 1967.

De interés: Trump defiende salida de Siria y dice que EEUU no puede ser policía del mundo

El estadounidense halagó el "tremendo" logro que supuso a su juicio el traslado de la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, un gesto que también celebró Netanyahu.