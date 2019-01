Cierre administrativo de EE. UU. entra a su tercera semana

El cierre parcial de la Administración de EE. UU. se encaminaba hoy a su tercera semana con el presidente Donald Trump evaluando sus opciones, entre ellas, declarar una emergencia nacional que sacaría del juego a los demócratas.

Sin claudicar en su promesa electoral de construir un muro en la frontera con México, Trump volvió a referirse a la posibilidad de la emergencia nacional, aunque matizó que se decidiría "dependiendo de lo que ocurra en los próximos días".

El mandatario está trenzado en una disputa con los demócratas,

ahora mayoría en la Cámara Baja, por la inclusión de una partida de más de 5,000 millones de dólares en el proyecto de presupuesto.

Los demócratas han calificado de "inmoral" e "ineficaz" el muro y hasta ahora solo han estado dispuestos a destinar unos 1,300 millones para la seguridad fronteriza, con restricciones que impiden la construcción de la barrera.

"No me gusta hacer esto, no me divierto haciendo esto", declaró Trump entre preguntas de los reporteros sobre la situación de los empleados federales que no reciben paga a raíz del cierre parcial.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, reveló que el gobierno de Trump está analizando distintas alternativas y no confirmó ni descartó que pueda recurrir a fondos destinados a construcciones militares para financiar el muro.

"El presidente está preparado para hacer lo que sea necesario

para proteger nuestras fronteras, para proteger a la gente de este país", declaró la portavoz al canal Fox News.

Consultada acerca de la posibilidad de que Trump se incline por construir el muro con fondos destinados a construcciones militares, Sanders señaló que están "buscando y explorando todas las opciones disponibles que tiene el presidente".

Fue tajante, en todo caso, al señalar que "cualquier acción" que el presidente tome "será legal".

Trump se trasladó este domingo a Camp David, una residencia

presidencial situada en las afueras de la ciudad de Washington, donde los funcionarios de la Casa Blanca participaron este fin de semana de un retiro para delinear las prioridades para este 2019.

El gobernante ha intensificado en los últimos días sus declaraciones, en persona o desde Twitter, sobre el muro, que considera necesario para combatir el crimen, el narcotráfico, el tráfico de personas y la migración ilegal en la frontera sur.

Ha sido tal su campaña que subió a Twitter una imagen con su fotografía acompañada por la frase "Se acerca el muro", similar a una sentencia hecha popular por la serie de televisión "Juego de Tronos".

"Basta con los memes", le respondió en Twitter el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien le pidió a Trump que deje de "lastimar a personas inocentes" y reabra el Gobierno.