Trump defiende su muro ante la nación con el "shutdown" de fondo

Donald Trump defenderá este martes en la Casa Blanca su controvertido proyecto de erigir un muro en la frontera con México, cuando se cumplen 18 días de un "shutdown" que mantiene parcialmente inmovilizadas las administraciones federales.

Inmerso en una lucha de poder de final imprevisible con los demócratas, el presidente estadounidense traza desde hace varios días el panorama sombrío de una grave crisis fronteriza con México ante el flujo de migrantes, y mientras sus opositores denuncian sin descanso una mala maniobra política.

La intervención presidencial está prevista a las 21H00 locales (02H00 GMT).

Antes del discurso solemne que pronunciará desde la Oficina Oval, el primero desde su llegada al poder, Trump aumentó aún más la presión al aludir a "crisis de seguridad nacional" en la frontera sur.

La cuestión central es si recurrirá a la ley de emergencias, que le permitiría pasar por encima del Congreso y comenzar los trabajos de construcción del muro prometido en su campaña electoral.

"Es una posibilidad que está considerando", declaró este martes por la mañana el vicepresidente Mike Pence en la NBC, haciendo planear voluntariamente la duda. "Necesitamos nuevos recursos, tenemos que construir el muro", insistió.

Muchos de sus predecesores han usado esas disposiciones para temas más consensuados: George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para aumentar los recursos de las fuerzas armadas más allá del presupuesto votado, o Barack Obama durante la epidemia de gripe H1N1 para levantar algunas disposiciones del secreto médico.

Tal iniciativa, que se implementaría a través del Acta Nacional de Emergencias, podría ser inmediatamente impugnada ante la justicia y la oposición demócrata, que ahora controla la Cámara de representantes, ya ha indicado que hará lo posible para bloquearla en el Congreso.

- 800,000 funcionarios afectados -

El "shutdown" afecta a unos 800,000 funcionarios federales que se ven obligados a quedarse en casa o a esperar el final del bloqueo para recibir su salario.

Exhortando al presidente a que "deje de hacer sufrir al país" y a que ponga fin al "shutdown", los demócratas han pedido la posibilidad de dirigirse, también ellos, a Estados Unidos en una hora de gran audiencia.

"Ahora que las cadenas de televisión han decidido difundir el discurso del presidente que, según sus precedentes declaraciones, será una sarta de desinformación y de maldad, los demócratas merecen inmediatamente un tiempo de palabra equivalente", escribieron Nancy Pelosi y Chuck Schumer, los líderes demócratas del Congreso.

Trump exige el desbloqueo de unos 5,000 millones de dólares para edificar el muro en la frontera con México mientras los demócratas insisten en oponerse al financiamiento de dicho muro, que consideran "inmoral", caro e ineficaz.

Las negociaciones llevadas a cabo a lo largo del fin de semana por el vicepresidente Pence no han avanzado nada. "No se ha efectuado ningún progreso. En este momento, no hay previsto ningún encuentro con ese grupo", resumió, lacónico, un responsable demócrata tras una reunión el domingo.

Construir un muro en los 3.200 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México fue una de las principales promesas de campaña de Trump, quien ha vinculado a los migrantes con crimen, drogas y pandillas.

"Tenemos que construir el muro, es la seguridad de nuestro país (...) No tenemos otra opción", dijo el presidente el domingo, indicando que estaba dispuesto a que se construya en acero en vez de concreto si ello permitía desbloquear las negociaciones con los demócratas.

Pero éstos no parecen en absoluto sensibles al argumento y el récord del "shutdown" más largo de la historia podría batirse: 21 días entre finales de 1995 y principios de 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton.