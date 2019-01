Canciller de Uruguay: en Venezuela hubo elecciones, la oposición no se presentó

En Venezuela "hubo elecciones" y "la oposición no se presentó" por lo que tiene "su cuota de responsabilidad" en la situación del país, expresó este martes el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa al explicar el envío de representantes a la investidura de Nicolás Maduro.

En Venezuela "hubo elecciones, la oposición no se presentó, la oposición tiene su rol también allí, su cuota de responsabilidad", expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay ante las críticas formuladas al gobierno por la oposición política por su cercanía con Caracas.

"Asume un presidente", dijo Nin Novoa a periodistas, en declaraciones difundidas por emisoras locales, en las que además enfatizó que su país tiene una postura "totalmente" distinta a la del Grupo de Lima, que desconocerá al nuevo gobierno de Maduro, quien asumirá por otros seis años el próximo jueves.

"Los gobiernos no reconocen gobiernos, los gobiernos reconocen Estados, los que reconocen gobiernos son los politólogos", manifestó el ministro uruguayo.

"El Estado de Venezuela es un Estado con el cual tenemos relaciones y nos parece que una política de confrontación y aislamiento no es la más beneficiosa (ni) la más buena para encontrar una solución a los problemas que Venezuela tiene, que por cierto sabemos que tiene", abundó.

"No tenemos competencia, no tenemos autoridades. ¿Cómo vamos a tipificar a un gobierno, si es legítimo o no es legítimo?", se preguntó, y tomó distancia de la postura del Grupo de Lima que considera ilegítimo al gobierno de Maduro.

"El Grupo de Lima es como los 'autoconvocados': está por fuera de toda institución orgánica", lanzó Nin Novoa, haciendo alusión a un grupo de la sociedad civil uruguaya encabezado por productores rurales que desde 2018 pide al gobierno medidas para disminuir los costos de funcionamiento del Estado y paliar las dificultades que atraviesan algunos sectores, en particular en áreas rurales de producción agropecuaria.

Los países del Grupo de Lima "no tienen competencia como para andar calificando a los presidentes que asuman o que dejen de asumir", concluyó el canciller.

"Hay organismos de concertación política en el hemisferio", sostuvo Nin Novoa. Precisamente su partido, el Frente Amplio (FA, izquierda), expulsó en diciembre de sus filas al secretario general de la OEA, el excanciller uruguayo Luis Almagro, por sus constantes denuncias sobre la crisis en Venezuela.

La decisión del gobierno de Tabaré Vázquez de tener representantes en la asunción de Maduro el jueves, generó una andanada de críticas en Uruguay.