Ministro Interior chileno descarta renuncia tras muerte del comunero mapuche

El ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, descartó hoy renunciar a su cargo, después de que la oposición señalara su intención de presentar una acusación constitucional en su contra tras las últimas informaciones en torno al crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

"Lo que he hecho, y tengo mi conciencia absolutamente tranquila, es que no sólo he cumplido con rigor toda la ley, sino que además he hecho cumplir la ley. He cumplido la Constitución, he cumplido la ley y he hecho que se cumpla la Constitución, y que se cumpla la ley", recalcó Chadwick.

El ministro pidió que se terminasen las intenciones de generar dudas en el caso Catrillanca, muerto el pasado 14 de noviembre por un disparo de un policía.

Chadwick remarcó que él ni otros funcionarios del Ejecutivo han reportado que el comunero asesinado llevase -algo que le habría sido informado el primer día por el exjefe de Orden y Seguridad de la zona de La Araucanía, Mauro Victtoriano- y que descartaba la ya desmentida tesis policial de fuego cruzado.

"Como ministro del Interior ni el Gobierno jamás hemos avalado las versiones de Carabineros en relación a la muerte de Camilo Catrillanca (que hablaba de un enfrentamiento), y jamás hemos señalado que Camilo Catrillanca o su acompañante hayan llevado armas de fuego", enfatizó el ministro en declaraciones a los periodistas.

Respecto de una eventual acusación constitucional en su contra, el primo del presidente Piñera consideró que carecía del mérito necesario, aunque reconoció el derecho de los parlamentarios de oposición a presentarla.

Catrillanca murió el 14 de noviembre mientras se desplazaba en un tractor, junto a un menor de 15 años, en la comunidad de Temucuicui, donde vivía, durante un operativo policial contra unos supuestos ladrones de automóviles.

Al menos tres excarabineros y un abogado serán formalizados por obstruir la investigación en el homicidio del comunero mapuche, mientras un general y un coronel de la Policía presentaron su renuncia a raíz de los hechos.

También el crimen del comunero mapuche provocó la caída del director general de Carabineros, Hermes Soto, y ha originado una serie de protestas en todo el país.

En los últimos años el conflicto mapuche ha derivado en brotes de violencia en los que han muerto una veintena de personas, entre comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de mapuches han sido procesados y condenados por diversos delitos.