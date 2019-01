El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró hoy como una "estupidez" la medida dictada por Perú que le prohíbe a él y a los altos dirigentes de su Gobierno, así como a sus familiares, ingresar a ese país.

"Me parece que la decisión del Gobierno de Perú es una ridiculez, es una estupidez (...) no tiene ningún efecto", dijo el mandatario durante una rueda de prensa con medios locales y extranjeros en Caracas.

"América Latina no está para prohibir la entrada de nadie ni hacer muros, está para dialogar, para que podamos circular libremente por nuestros países", prosiguió.

Maduro indicó que su homólogo peruano, Martín Vizcarra, le ha "enviado mensajes con alguna gente" para manifestarle "que él respeta a Venezuela".

"Si el presidente del Perú, que no me sé el nombre (...) ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco, (...) si el presidente del Perú, quisiera algún día conocer algo de Venezuela, debería haberme llamado, pudiéramos haber establecido un diálogo, pero no, ellos quieren imponerse", sostuvo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, afirmó el lunes que su país prohibirá el ingreso de los miembros vinculados al Gobierno venezolano, así como de sus familiares.

Esta decisión la adoptó el Grupo de Lima en su reunión del pasado 4 de enero en la que cancilleres de 13 países acordaron no reconocer el nuevo Gobierno de Maduro, que se inicia este jueves, por considerarlo ilegítimo, a excepción de México, que no suscribió el documento.

Maduro dio hoy un plazo de 48 horas para corregir esta postura del Grupo que está conformado por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.