República Dominicana no ha recibido información oficial de EE.UU. sobre el Cafta

El canciller dominicano, Miguel Vargas, dijo hoy que no ha recibido información del Gobierno de EE.UU. de que supuestamente estudia sacar al país del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) firmado entre Centroamérica y EE.UU., como publicó el Nuevo Herald.

De acuerdo con una información publicada por El Nuevo Herald, y de la que se hacen eco hoy medios locales, funcionarios federales están estudiando el acuerdo para determinar si pueden bloquear el acceso preferencial de Nicaragua, República Dominicana y El Salvador a EE.UU sin afectar el resto del convenio económico.

Un funcionario, que no fue identificado, dijo a El Nuevo Herald que en Estados Unidos "estamos muy preocupados con el avance de Nicaragua hacia el autoritarismo" y los lazos cuestionables de República Dominicana y El Salvador, que el año pasado establecieron relaciones diplomáticas con China tras romper con Taiwán.

Preguntado al respecto en una entrevista hoy en el programa radial El Sol de la Mañana, Vargas afirmó que "absolutamente no hemos recibido ninguna información oficial en ese sentido". Vargas insistió en que "no ha habido ninguna información oficial" y que se trata de "una información aislada" que "no corresponde a una posición oficial de Estados Unidos".

Además, dijo, que "es hasta cierto punto un desconocimiento plantear una resolución de un acuerdo de esta naturaleza de golpe y porrazo. Eso lleva un proceso, lleva tiempo", aseguró. Asimismo, agregó, que el principal beneficiado del DR-Cafta es Estados Unidos, tanto en el tema de las exportaciones como en el de los aranceles. El funcionario recordó que el país norteamericano es el principal socio comercial de la República Dominicana.

En 2003 la República Dominicana se adhirió al proceso de negociación para el establecimiento el TLC entre los cinco países de Centroamérica y los Estados Unidos, proceso que culminó el 5 de agosto de 2004 con la suscripción del DR-Cafta y fue puesto en vigencia el 1 de marzo de 2006 para varios países de la región y un año más tarde para República Dominicana.